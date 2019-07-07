「國境之北」養小龍蝦、海參 東引北海坑道復育成功

2019-07-07 21:18

〔記者俞肇福／基隆報導〕連江縣政府與國立台灣海洋大學合作，利用東引鄉北海坑道進行小龍蝦與海參養殖作業，歷經7個月的養殖復育，小龍蝦與海參存活率與成長情況良好；小龍蝦已經成長到400公克左右，海參體型已經成長到8到10公分，讓推動養殖復育的縣政府信心大增。

連江縣長劉增應說，東引海域無污染及優質微生物多，水產資源豐富，是磯釣者的天堂樂園，昔日東引鄉盛產龍蝦，曾有一張網捕到兩百多隻龍蝦紀錄，近年來龍蝦銳減，縣府與海大產學合作，同時啟動封閉十年的東引北海坑道整建，轉型為龍蝦與海參養殖復育示範基地，2018年12月放養5到8公分、每隻約60公克，4000隻的小龍蝦苗放流在北海坑道，另外1000多隻，放流東引沿岸海域。

劉增應表示，小龍蝦人工培苗成功機率一直很低，剛好軍方釋出東引鄉北海坑道，縣府清除坑道水道的底下淤泥，坑道口也築起可控制海水進出阻隔牆，希望透過自然的海洋環境，將北海坑道打造為龍蝦與海參的養殖、繁殖基地。

經過7個多月時間，目前坑道內的龍蝦，已經成長到400公克；來自東引鄉的連江縣議長張永江說，縣議會縣政考察看到龍蝦復育成果十分欣慰，希望未來能夠復育成功，提供東引居民飲食新選擇。

連江縣產業發展處長劉德全表示，除了龍蝦外，今年初在北海坑道嘗試投放約500個海參（刺參）參苗在北海坑道養殖，存活率及生長情況比預期好，體長已達8到10公分左右。

野生海參在台灣海域已很罕見，原因是台灣地處熱帶及亞熱帶海域，水溫只要高過攝氏25度，不適合養殖；東引北海坑道冷涼環境適合，進入夏天水溫仍維持在攝氏20度、21度左右，較低水溫提供了海參可以繼續生長的有利條件。

東引鄉長林德建表示，東引北海坑道全長150公尺，目前僅利用前段進行小龍蝦、海參養殖，北海坑道養殖龍蝦、海參仍處於試驗、摸索階段，未來將持續觀察、累積經驗，盼營造更完善養殖環境，再與海大團隊研究如何推廣。

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