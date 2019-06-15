傻眼！女子手拿美味龍蝦捲拍照 天空竟飛來強盜一口咬走

2019-06-15 13:33

〔即時新聞／綜合報導〕拍美照時千萬要注意四周環境！美國一名女子花台幣676元買到美味龍蝦捲，卻因為要拍照被海鷗掠奪成功。

綜合外媒報導，美國女子Alicia Jessop日前造訪緬因州，當然也不會錯過著名的龍蝦捲，但在他買到龍蝦捲並決定幫美食拍美照時，突然聽到一陣沙沙聲，一隻海鷗果決地衝下來叼走Alicia Jessop手中的美食。

他事後將這張照片放上網路想不到意外爆紅，但Alicia Jessop也不得不再花約台幣676元買一份龍蝦捲。事後餐廳為了彌補他，決定送上免費龍蝦捲讓他能大快朵頤。

美國女子Alicia Jessop買了龍蝦捲並決定幫美食拍美照。（美聯社）

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