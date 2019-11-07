尖下巴完全消失！正妹吃播暴增30公斤「不後悔」

該直播主原先是個尖下巴正妹，但有網友質疑P圖。（圖翻攝自微博）

2019-11-07 08:47:39

〔即時新聞／綜合報導〕中國不少直播主以「吃播」拚人氣，就是在鏡頭前大吃特吃，一名正妹直播主進行吃播後身材急速走樣，對比照片讓網友相當驚訝。

近日中國微博有網友PO出直播主「大夢夢紀錄美食」的身材變化照，可以看出原本的她有著尖銳的下巴，接著臉蛋慢慢圓潤，但仍是鵝蛋線條，到最後下巴完全消失。在該直播主的簡介上說著，自己是一對雙胞胎的媽媽，為了做吃播從60公斤變成90公斤，但她沒有後悔，因為認識更多的朋友。

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這些照片引起中國網友熱烈迴響，有人笑稱「美顏相機壞了唄」、「美顏：我也救不了妳了」、「圖一P過，圖二真人，圖三吃胖」。也有人佩服地說「至少是真吃了，比某些吃了吐好點叭」，有網友則憂心她的身體健康「看見的臉的變化，看不見的是脂肪肝和膽固醇」。

後來臉型變得稍微圓潤。（圖翻攝自微博）

目前的她已經沒有尖下巴，體重也暴增到90公斤。（圖翻攝自微博）

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