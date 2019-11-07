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中國儲肉耗盡！喜宴全桌搶食豬腳 驚人畫面曝光

豬腳一上桌，眾人瘋狂搶食。（圖擷取自YouTube）

豬腳一上桌，眾人瘋狂搶食。（圖擷取自YouTube）

2019-11-07 08:10:09

〔即時新聞／綜合報導〕中國的非洲豬瘟疫情嚴重，導致豬肉價格飛漲，近日一段喜宴上的影片曝光，當豬腳一上桌，沒多久就被搶食光，其中一名大叔意猶未竟地說「半年都沒吃過肉了。」

網路上流傳一段河南一場婚禮喜宴影片，當豬腳剛上桌，就被搶光，許多中國網民議論紛紛，有人留言「再回到半年前的價位，已經是不可能了吧」、「我真的吃不起肉了」、「收入沒有小康，物價先小康了」，也有人說「半年不吃肉誇張了吧」、「真是悲哀，我昨晚夢到吃了頓糖醋排骨」。

《大紀元》報導，日前一份「連山回鍋肉創始人代木兒菜譜」被熱傳，其中一份回鍋肉10片賣價400元，引起大批網民熱議，飯店負責人表示，菜譜是真的，定高價的原因是成本上漲太快。

加拿大前駐華大使趙樸（Guy Saint-Jacques）日前表示，中國已耗盡豬肉儲備，現在幾乎32個省都出現疫情，損失了1億頭豬，豬肉供應至少要10年時間才能恢復正常。

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