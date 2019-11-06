中國恢復進口加拿大肉類 加國前駐中大使揭原因

中國恢復進口加拿大豬肉及牛肉，加國前駐中國大使表示，中國豬肉儲備已耗盡，考慮到公眾壓力，政府才決定恢復進口加拿大肉類。（法新社）

2019-11-06 21:06:27

〔即時新聞／綜合報導〕加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）今（6）日表示，加國將恢復向中國出口豬肉及牛肉，中國政府也證實解除禁令；加國前駐中國大使表示，中國豬肉儲備已耗盡，考慮到公眾壓力，北京才決定恢復進口加拿大肉類。

綜合外媒報導，杜魯道今早在推特表示，中國將恢復進口加拿大豬肉和牛肉。中國外交部下午舉行例行記者會時，發言人耿爽表示，中方在評估加方提出的整改行動計劃後，同意恢復接受加國簽發的肉品衛生證書，證實中國將恢復自加國進口肉品。

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加國去年12月逮捕華為財務長孟晚舟後，中國先是宣佈停止進口加國油菜籽，幾月前又宣佈停止進口加國肉類。這次中國恢復進口加拿大肉類，有外媒認為這顯示兩國緊張關係趨緩。

但加國前駐中國大使聖雅克（Guy Saint-Jacques）表示，他週一與加國豬肉業界人士會面，後者告訴他，上週有中國進口商詢問他們能供應多少豬肉。

聖雅克表示：「中國已經耗盡了自己的豬肉儲備。雖然最大限度地從巴西和歐洲進口，但（非洲豬瘟）疫情的嚴重程度超出預期...他們已經損失了1億頭豬，豬肉供應至少需要10年才能恢復正常。」

聖雅克指出，在中國，豬肉價格至少上漲了70%，在個別地區漲幅可能更高，「考慮到公眾壓力，中國政府決定恢復對加拿大豬肉的進口」。

另外，耿爽仍堅稱，中加關係緊張「責任不在中方」，並敦促加拿大立即釋放孟晚舟，讓她平安回到中國，以實際行動推動中加關係早日重回正軌。

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