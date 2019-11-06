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時空旅人？ 港親中議員何君堯今遇襲 貼文時間卻出現在昨晚…

香港建制派、親中立法會議員何君堯今（6）日上午8點許遇襲，不過卻有眼尖的香港網友發現，在媒體《大公報》的臉書推文上，編輯時間竟落在昨日晚間。（圖擷取自臉書）

香港建制派、親中立法會議員何君堯今（6）日上午8點許遇襲，不過卻有眼尖的香港網友發現，在媒體《大公報》的臉書推文上，編輯時間竟落在昨日晚間。（圖擷取自臉書）

2019-11-06 17:26:36

〔即時新聞／綜合報導〕香港建制派、親中立法會議員何君堯今（6）日上午8點許遇襲，不過卻有眼尖的香港網友發現，在媒體《大公報》的臉書推文上，編輯時間竟落在昨日晚間，讓不少香港網友稱「難道是預知未來」，在香港社群上引發熱烈討論。

何君堯今早遇襲、持刀嫌犯當場被捕；不過，有香港網友眼尖發現，《大公報》的臉書推文在昨日晚間7點54分進行編輯，內容則寫著「香港立法會議員何君堯6日上午遇襲，被假裝粉絲的男子刺傷，後送院治療。當天11點許，在微博上發文稱，目前沒有生命危險，他仍然會無畏無懼，『香港已經夠亂了，我們要止暴制亂，讓香港社會回復安寧。』」

香港網友更細細分析，時間還落在晚間7點54分的貼文使用的是何君堯在醫院的影片，且用詞使用的是過去式「當天11時許」，但後來《大公報》臉書貼文再經編輯後，用詞則改為「今早」，讓不少網友懷疑，是不是何君堯自導自演、未遇襲就先進醫院。

目前，香港社群廣傳大公報臉書貼文的照片，讓大批網友酸大公報「預知未來」、「要不要改名先知報」，引起香港網友熱烈討論。

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