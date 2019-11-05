危險累人！疑滑落數百英呎... 美父登山遲未歸被發現已身亡

德州達拉斯市一名60歲男子寇本近日與23歲兒子去登山旅行，未料卻傳出疑似摔死。（圖翻攝自GoogleMap）

2019-11-05 15:18:29

〔即時新聞／綜合報導〕德州達拉斯市一名60歲男子寇本（Robert Jake Colburn）近日與23歲兒子去登山旅行，未料卻傳出疑似在華盛頓州的阿斯加德山口不慎失足滑落，最後被發現陳屍在海拔7300英呎（約2225公尺）處。

綜合媒體報導，上週四深夜11時左右，眼見父親遲遲未歸，寇本兒子連忙報警。據稱寇本身影最後一次被見到，是在下午3時許，返回營地的路上。

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報導指出，警方表示，寇本原先與其他3人一起往下走，後來越過隊伍獨自健行。寇本失蹤後的隔天上午，4名救難人員也前往展開尋人任務，並於下午1時30分、海拔7300英呎處找到寇本，不幸的是人已氣絕身亡，後續由直升機吊掛下山。據悉他疑似滑落數百英呎。

報導提到，華盛頓州步道協會指出，要爬這座山口不僅危險且累人，比較適合經驗豐富的登山客造訪。

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