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「中國之治」強調黨、社會主義 專家批：強化的專制

中國領導人習近平。（路透）

中國領導人習近平。（路透）

2019-11-05 14:22:51

〔即時新聞／綜合報導〕中國四中全會召開之時，中官媒提出了「中國之治」，意指新型國家治理體系，與西方政治制度與價值觀不同，中官媒稱「中國之治」是立足黨的領導和社會主義制度，吸收古今中外經驗的集大成。對此《北京之春》榮譽主編胡平認為是「掛羊頭賣狗肉」。

《美國之音》 報導，胡平分析，中國之治最強調的還是黨的領導、社會主義道路，但他進一步批評，黨應該是無產階級先鋒，但世界上很難找到有哪個政黨比中共更不無產階級、更不工人階級，至於社會主義原本是公有制和計劃經濟，且有關懷勞工、縮小貧富差距的意涵，中國卻恰恰相反。

報導表示，胡平認為中國之治的本質應該是法治，但中國的政府不受任何限制，在憲法之上還有一個黨，中國之治可說是實質上非常強化的專制。

報導還引述了歷史學者、獨立時評人章立凡的說法，中國之治一詞其實在2016年一本巴西作家的書籍中文譯本就已出現，2018年中國人民日報又再度提出。章立凡直言，共產黨推翻國民黨的理由，就是批評國民黨一黨專政，但現在的中共就成了「我永遠是中國人的公僕，你們不能趕走我這麼好的一個僕人」。

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