中共四中全會前 再傳2將軍被奪人大資格

中共解放軍中將饒開勛（左）與少將徐向華（右）因「嚴重違紀」被責令辭去全國人民代表職務。（圖擷取自網路）

2019-10-27 08:04:10

〔即時新聞／綜合報導〕已拖延近2年的中共四中全會，終於敲定明（28）日起到31日在北京舉行，但中南海權鬥慘烈的消息一直不斷，之前曾有數位中級官員遭到黨紀處分，昨天再出現2位解放軍副司令級將軍因違紀「被辭」第十三屆全國人大代表職務。

綜合媒體報導，昨天被辭去人大代表資格的是解放軍戰略支援部隊前副司令員兼參謀長饒開勛，及西部戰區陸軍前副司令員徐向華。根據中共人大網昨天的通報，同批被終止人大資格一共6人，另包括中國鐵路南昌局集團有限公司黨委前副書記兼前總經理馬葉江、河南省前副省長徐光、四川資陽前市委書記陳吉明、貴州省歌舞劇院有限責任公司藝術生產部副主任雷艷。

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但受到矚目的是2位將軍級人物，這是中共官方首次批露披露兩名副司令員「嚴重違紀」、被削職、剝奪中共全國人大代表資格。

饒開勛，2017年晉升中將軍銜，曾任第13軍參謀長、14軍軍長、總參作戰部部長，2016年1月任戰略支援部隊副司令員，還曾在2008年度全軍優秀指揮軍官、2009年度全軍愛軍精武標兵。

徐向華，2014年12月晉升成為少將，曾任第65軍參謀長、74軍軍長，2018年10月任西部戰區陸軍副司令員。

早在今年7月就傳有批中共將領因涉入「房峰輝案」而遭到調查，其中，饒開勛遭到降2級處分。而中共前聯合參謀長房峰輝被傳因疑政變習近平而遭免職調查。

四中全會前 省級黨政一把手突調動

而在這之前，中共省級黨政一把手也傳出調動，包括寧夏回族自治區黨委書記石泰峰調任內蒙古自治區黨委書記，遺缺由河南省長陳潤兒接任，原任內蒙古書記李紀恒升任民政部長，現任民政部長黃樹賢滿65歲下台。

63歲的石泰峰是中國國務院總理李克強的北京大學法律系同學，擁有博士學位，2015年底升任江蘇省長，2017年4月升任寧夏書記。

62歲陳潤兒2016年調任河南省長，如今再升調到寧夏回族自治區黨委書記。同是62歲李紀恒2016年調內蒙古書記，今年再升民政部長。

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