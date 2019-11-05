美國生物醫學產權頻遭竊 專家：中國進行「系統性」竊盜

美國生物醫學產權傳遭竊，專家對此表示「問題出在中國政府身上，中國政府一直在系統性的做這件事」。（情境照）

2019-11-05 10:48:31

〔即時新聞／綜合報導〕美國醫療研究機構驚傳知識產權竊盜事件，美國當局對此展開大規模調查，其中大部分被調查的案件涉及華裔人士。根據外媒報導，專家表示，啟動調查說明川普政府對中國間諜活動愈來愈擔心。

根據《美國之音》報導，美國醫學院校聯合會首席科學家麥金尼（Ross McKinney）受訪指出，中國政府的間諜活動促使這項大規模調查，「問題出在中國政府上，中國政府一直在系統性的做這件事」。

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報導提到，美中兩國在全球爭奪影響力和優勢地位，川普政府就中國對美國研究和技術的興趣感到擔憂。麥金尼認為，美中雙方的信任逐漸崩塌，「有些基本規則，你希望科學界的人遵守，你也希望人們尊重它」。

麥金尼提及中國政府資助「千人計畫」；過去曾有報導稱，中國通過「千人計畫」資助教授到美國任教，其中一些人洩漏通過美國政府資助創造的知識產權。

對此，《紐約時報》日前報導，該調查涉及71家美國研究機構和180件可能涉及知識竊盜的個案，其中24個可能有犯罪活動證據的案件已經被提交給美國國家衛生院的監察長。

麥金尼最後說，美中兩國科研人員有深厚的合作基礎，不負責任的間諜活動將損害兩國未來的合作前景，「當你開始打破信任，可能會使豐富且強大的合作成為一個更大的問題」。

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