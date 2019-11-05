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美國正式宣告退出巴黎氣候協定 聯合國已收到通知

美國今天正式通知聯合國，將退出巴黎氣候協定，成為首個退出這項協定的國家。美國總統川普曾經多次預告將退出巴黎氣候協定，並承諾促進美國石油、天然氣和煤炭工業的發展。（美聯社）

美國今天正式通知聯合國，將退出巴黎氣候協定，成為首個退出這項協定的國家。美國總統川普曾經多次預告將退出巴黎氣候協定，並承諾促進美國石油、天然氣和煤炭工業的發展。（美聯社）

2019-11-05 07:11:16

〔即時新聞／綜合報導〕美國今天正式通知聯合國，將退出巴黎氣候協定，成為首個退出這項協定的國家。聯合國發言人隨後證實，已經收到美國要求退出巴黎氣候協定的通知。

綜合媒體報導，美國國務卿龐皮歐在推特上表示，「今天我們正式啟動退出「巴黎協定」的程序。美國為我們以世界領導者地位在減少所有排放物、強化適應力、發展經濟，以及我們的公民在確保能源方面的紀錄感到自豪。我們的做法是實際且務實的。」

龐皮歐在國務院聲明中指出，美國退出巴黎氣候協定將於發出通知的1年後生效。他重申川普2017年的論述，認為巴黎氣候協定造成美國工人、企業和納稅人「不公平」的經濟負擔。

美國總統川普曾經多次預告將退出巴黎氣候協定，並承諾促進美國石油、天然氣和煤炭工業的發展。巴黎氣候協定是《聯合國氣候變化框架公約》（UNFCCC）中的一項協定，該協定涉及減輕溫室氣體排放，適應及融資，於2016年共187方（國家和地區）簽署。

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