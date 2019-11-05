為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

創美國單日減刑人數記錄！ 奧克拉荷馬州逾450名囚犯獲釋

美國奧克拉荷馬州4日釋放超過450名囚犯，創下全美單日紀錄。（美聯社）

美國奧克拉荷馬州4日釋放超過450名囚犯，創下全美單日紀錄。（美聯社）

2019-11-05 14:05:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）通過一項新法案，釋放所有犯下低級合成毒品罪及輕度財產罪的囚犯，當地時間週一（4日）有超過450名囚犯走出監獄大門，一名州官員表示，這次創下美國史上單日最多人數減刑的紀錄。

根據《美聯社》報導，共和黨籍州長史蒂特（Kevin Stitt）上任後致力於降低奧克拉荷馬州全美最高的監禁率，並任命有改革意識的成員加入赦免及假釋委員會。史蒂特簽署了一項法案，旨在釋放罪刑較輕的犯人，包含犯有低級合成毒品及輕度財產罪的囚犯。根據州長辦公室聲明，釋放囚犯的決定將為該州關押犯人的成本省下約1190萬美元（約新台幣3.6億元）。

赦免及假釋委員會在上週審議了814例案件，並建議527名犯人減刑。目前仍有65人被拘留，約有462名囚犯在4日獲釋。

28歲的女犯哈爾度（Tess Harjo）4日從塔夫脫（Taft）的艾迪戰士矯正中心釋放，去年她因為持有甲基安非他命，被判處15年的有期徒刑。哈爾度受訪時表示，對於監獄中因吸毒被判長期監禁的女性人數感到訝異，「我在這裡遇到了許多來自中等或最高安全等級監獄的婦女，這些人已經服刑18年或18年以上，太荒謬了。」

赦免和假釋委員的新任執行長比克利（Steve Bickley）表示，本次釋放是單日最多的一次，超過了美國前總統歐巴馬2017年赦免330名聯邦囚犯。

☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
監獄老齡化！1531名高齡者正在蹲苦牢
2019-06-05 18:17

監獄老齡化！1531名高齡者正在蹲苦牢
監獄超收 法務部推擴、改建
2017-01-17 06:00

監獄超收 法務部推擴、改建
Ford Focus殺入國產入門房車市場

Ford Focus殺入國產入門房車市場
《林克穎案效應》監獄環境不及格 法部提改善對策
2016-09-25 06:00

《林克穎案效應》監獄環境不及格 法部提改善對策
法部研議受刑人外出工作 獄所員籲：補足資源破洞
2016-05-29 10:04

法部研議受刑人外出工作 獄所員籲：補足資源破洞
留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓

留住LPGA冠軍盃 疾呼啟動6年培訓
律師曾殺人入獄 不認同鄭捷聲明狠批「譁眾取寵」
2016-04-09 10:30

律師曾殺人入獄 不認同鄭捷聲明狠批「譁眾取寵」
鄭捷批監獄制度 網友爆「受刑人工資差100倍」
2016-04-08 10:27

鄭捷批監獄制度 網友爆「受刑人工資差100倍」

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播