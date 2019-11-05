創美國單日減刑人數記錄！ 奧克拉荷馬州逾450名囚犯獲釋

美國奧克拉荷馬州4日釋放超過450名囚犯，創下全美單日紀錄。（美聯社）

2019-11-05 14:05:34

〔即時新聞／綜合報導〕美國奧克拉荷馬州（Oklahoma）通過一項新法案，釋放所有犯下低級合成毒品罪及輕度財產罪的囚犯，當地時間週一（4日）有超過450名囚犯走出監獄大門，一名州官員表示，這次創下美國史上單日最多人數減刑的紀錄。

根據《美聯社》報導，共和黨籍州長史蒂特（Kevin Stitt）上任後致力於降低奧克拉荷馬州全美最高的監禁率，並任命有改革意識的成員加入赦免及假釋委員會。史蒂特簽署了一項法案，旨在釋放罪刑較輕的犯人，包含犯有低級合成毒品及輕度財產罪的囚犯。根據州長辦公室聲明，釋放囚犯的決定將為該州關押犯人的成本省下約1190萬美元（約新台幣3.6億元）。

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赦免及假釋委員會在上週審議了814例案件，並建議527名犯人減刑。目前仍有65人被拘留，約有462名囚犯在4日獲釋。

28歲的女犯哈爾度（Tess Harjo）4日從塔夫脫（Taft）的艾迪戰士矯正中心釋放，去年她因為持有甲基安非他命，被判處15年的有期徒刑。哈爾度受訪時表示，對於監獄中因吸毒被判長期監禁的女性人數感到訝異，「我在這裡遇到了許多來自中等或最高安全等級監獄的婦女，這些人已經服刑18年或18年以上，太荒謬了。」

赦免和假釋委員的新任執行長比克利（Steve Bickley）表示，本次釋放是單日最多的一次，超過了美國前總統歐巴馬2017年赦免330名聯邦囚犯。

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