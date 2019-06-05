監獄老齡化！1531名高齡者正在蹲苦牢

2019-06-05 18:17

〔記者吳政峰／台北報導〕我國實施酒駕三振法案後，入監人數大增，其中65歲以上的老人犯公共危險罪蹲苦牢的比例，近10年暴增1倍，法務部為了因應這波浪潮，特在每座監獄裡面設置老人作業工廠，並規劃活動課程，維持他們的在監健康狀況。

據了解，目前年紀最長的為3名男性收容人都是86歲，兩人犯殺人罪，一個犯妨害性自主罪，年紀最長的女性則為82歲，犯下毒品罪，4人均已蹲了多年苦牢，分可於明、後年提報假釋，其中一人還從2000年入監服刑至今。

法務部統計，2009年間，我國有477名新入監高齡收容人，到了2018年遽增至992名，增長幅度逾1倍，截至2019年4月底已有1531人，佔全體收容人的2.7%，其中有49人的年紀超過80歲。

法務部分析，近10年共有高達6345名高齡收容人，其中27.9%犯的是公共危險罪、16.2%為竊盜罪、7.2%是毒品罪，三項罪名加起來就過半，其餘分為詐欺、妨害性自主、傷害等罪，與日本不太一樣，日本高齡收容人過半觸犯竊盜罪，佔53.7%，其次是覺醒劑取締法（中樞神經興奮劑）9.1%，第三為詐欺罪8.5%。由統計可看出兩國的刑事政策差異。

其次分析刑度，42.4%的高齡收容人判6月以下、13.9%為6月以上1年以下、13.7%判拘役；日本則有高達54.8%的高齡收容人判刑1-3年徒刑，24.6%是6月以上1年以下。日本監獄內的高齡者服刑時間更長，老化程度較高。

法務部指出，目前在監的1531名高齡收容人中，522人的犯罪原因是投機圖利，299人為觀念錯誤，206人是不良嗜好。其中574人仍有工作能力，可從事技藝工作，但其次有511人已無業；收容性別比例，男性佔了93.4%，女性6.4%。

法務部認為，這些人的生理條件與一般受刑人不同，在生活適應、醫療照護、人際關係三個層面要特別關注，飲食減少油鹽、起居注意通風及採光、醫療資源的注入、較容易受排擠等，都是要面臨的課題。

矯正署表示，每日提供熱水澡、增設防滑條與緊急報告燈、坐式馬桶扶手、無障礙坡道、提供輔具、注意配房、每月訪談與身體健康檢查、增設戶外設施、鼓勵運動、造冊列管慢性病患、提高家庭支持、團體輔導等措施，都是維持高齡收容人在監健康的必要。

如何減少高齡收容人？矯正署呼籲，前端的公共危險罪、竊盜罪等短刑期受刑人可改易科罰金、非機構式處遇；後端簡化加速辦理假釋，讓初、微罪之高齡受刑⼈早日出監。

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