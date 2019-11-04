法國巴士驚傳翻覆 全車33人受傷

法國一輛從巴黎開往倫敦的巴士於亞眠附近翻覆，一共造成33人受傷。（美聯社）

2019-11-04 09:58:57

〔即時新聞／綜合報導〕法國一輛從巴黎開往倫敦的FlixBus，於格林威治標準時間3日上午11時（台灣時間3日晚間9時）發生翻車事故，巴士在亞眠附近的A1高速公路側翻，一共造成33人受傷。

據《BBC》報導，當時車輛上共有32名乘客和1名司機，分別為11名法國人，以及英國籍8人、美國籍5人、北愛爾蘭2人、羅馬尼亞2人，西班牙、澳大利亞、模里西斯，日本和斯里蘭卡籍乘客各1人。

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北愛爾蘭男子克爾（Jamie Kerr）和女友因為頭部和手部受傷都在醫院接受治療，克爾父親表示，他接到電話後了解兒子的傷勢並不嚴重，但兒子女友的行李上躺著一名重傷傷患，讓他不禁想著當時有多危險。

目前當局並未說明翻車原因，FlixBus發言人表示，該公司將與有關機構保持密切聯繫，以釐清為何會發生事故，並確保所有乘客獲得適當的照料。

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