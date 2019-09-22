巴基斯坦巴士煞車失靈撞山 釀22死15傷慘劇

2019-09-22 15:35

〔即時新聞／綜合報導〕巴基斯坦警方表示，該國西北部奇拉斯（Chilas）地區一輛巴士，今（22日）在山區道路因為煞車失靈撞向山壁，釀成22死15傷。

據《美聯社》報導，警官瓦基爾（Abdul Wakil）指出，該巴士於斯卡都（Skardu）發車開往拉瓦平第（Rawalpindi），事故現場位於偏遠山區缺乏相關設備，救援工作相當困難。

巴基斯坦這類道路事故相當常見，因為司機經常忽視交通法規和安全守則。上個月，一輛超速駕駛的巴士從山區公路墜河造成24死。

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