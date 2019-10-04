慘！肯亞巴士與卡車相撞 至少13人死亡

肯亞一輛Eldoret Express巴士和卡車相撞，造成至少13人死亡的慘劇。Eldoret Express巴士示意圖。（圖擷自Eldoret Express臉書）

2019-10-04 13:16

〔即時新聞／綜合報導〕肯亞一輛Eldoret Express巴士，於當地時間3日晚間11時30分許（台灣時間4日凌晨4時30分）和卡車相撞，造成至少13人死亡的慘劇。

據肯亞《民族日報》（Daily Nation）報導，事發地點位於距離基蘇木郡交易中心3公里外的帕拉（Pala）。基蘇木郡警察指揮官馬威（Benson Maweu）表示，截至4日凌晨2時30分（台灣時間上午7時30分）為止，已找到至少13具遺體。

馬威透露，當時巴士前方有一輛甘蔗曳引機正在行駛，巴士試圖超車時不慎與對向的卡車相撞。

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