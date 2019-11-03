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遭「山老鼠」伏擊 巴西「森林護衛隊」成員身亡

巴西上週五有兩名原住民「森林護衛隊」成員遭「山老鼠」襲擊，其中1人死亡。圖為死者生前照片。（資料照，路透）

巴西上週五有兩名原住民「森林護衛隊」成員遭「山老鼠」襲擊，其中1人死亡。圖為死者生前照片。（資料照，路透）

2019-11-03 22:57:45

〔編譯黃靖媗／綜合報導〕巴西總統波索納羅（Jair Bolsonaro）今年就任總統後，表示為了經濟發展，將開放雨林土地，讓雨林中的原住民部落與非法伐木者的衝突日益升高。上週五就有兩名原住民「森林護衛隊」成員遭「山老鼠」襲擊，其中1人死亡。

綜合外電報導，巴西東北部省份馬蘭豪（Maranhao）的官員週六表示，週五有兩名拉里博亞（Arariboia）原住民保留區的「森林護衛隊」（Guardians of the Forest）成員遭非法伐木者襲擊，其中1人中槍死亡、1人仍在醫院治療。巴西司法部長莫羅（Sérgio Moro）表示，巴西聯邦警察已經在調查此案，將會不遺餘力地將兇手繩之以法。

巴西人數最多的原住民瓜亞哈拉族（Guajajara）2012年成立了「森林護衛隊」，護衛隊成員會定期武裝巡邏、破壞非法伐木者的營地，也因此樹立了不少敵人。巴西原住民宣教協會（Brazil’s indigenous missionary council）的協調員羅德理格斯（Gilderlan Rodrigues）透露，被殺害的護衛隊成員早已收過多次威脅，兇手應該是從附近的農村來的。

巴西原住民人民協會（Brazil Indigenous Peoples Association）指出，在原住民土地上的衝突增加，得歸因於總統波索納羅的仇恨言論與對原住民的舉措。而目前在歐洲活動的協會領導人索尼亞‧瓜亞哈拉（Sonia Guajajara）則批評，「巴西原住民的種族滅絕，被總統的話語合法化了」。

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