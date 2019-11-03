坐擁5G物聯技術 南韓小農村進化成「智能村莊」

南北韓非軍事區的大成洞村已將5G網路使用於農業與教學等領域，成為「智能村莊」。（彭博）

2019-11-03 16:54:10

〔即時新聞／綜合報導〕5G網路話題正熱，尤其在物聯網應用的方面更可謂近期熱門研究領域之一。這項先進科技尚有許多國家還未實裝，而南北韓非軍事區（DMZ）中，僅有46戶的大成洞村卻已將5G網路使用於農業與教學等領域，打造出「智能村莊」。

綜合外媒報導，大成洞村位在南韓首都首爾以北，車程約50公里，人口約200人，多數為年長者，主要以農業維生；當地生活純樸，連超市或診所都沒有，遑論多餘的娛樂設施。當外地人要進入這個受到嚴密監視的村莊，都得到檢查站接受嚴格的安檢。

請繼續往下閱讀...

但這個偏僻的小農村自6月開始，藉由韓國移動通信運營商（KT）的投資計畫，完成了在5G網絡技術實裝作業。透過5G的高速聯網速度，當地生活發生了大幅度的改變；該技術被應用於農業領域，使當地農民透過應用程序即可快速進行農地灌溉、監控農作和牲畜生長狀況等工作，新技術的運用甚至讓當地除了大成洞村長期種植的水稻、大豆等作物外，更可開始栽種草莓等新作物。

在教學領域裡，大成洞村唯一一所、僅30名學生的學校中，各科目，包括體育課在內的課程得以升級；透過KT公司的投資計畫，該校學生更得以較其他學生更早接受編碼等人工智慧領域相關培訓。

對此，當地居民對於新科技應用適應相當良好，並向外媒表示，透過5G技術，當地生活確實獲得改善，也變得更加舒適。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法