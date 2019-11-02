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英國性愛成癮的女人 自曝用社交軟體輕鬆達成「百人斬」！

勞麗自曝「性愛成癮的女人」，透露自己透過社交軟體IG與100位以上的陌生人發生過親密關係。（圖擷取自Instagram「lauriejaderotic」）

勞麗自曝「性愛成癮的女人」，透露自己透過社交軟體IG與100位以上的陌生人發生過親密關係。（圖擷取自Instagram「lauriejaderotic」）

2019-11-02 23:35:31

〔即時新聞／綜合報導〕英國有位女子勞麗（Laurie Jade Woodruff）近日對媒體自曝是「性愛成癮的女人」，從12歲失去童貞後，長年沉浸於雲雨之歡，對此，她還透露，自己透過社交軟體IG與100位以上的陌生人發生過親密關係。

綜合媒體報導，現年30歲的英國女子勞麗向《太陽報》爆料，自己是一位「性成癮患者」，打從12歲拋棄「第一次」後，她已透過Instagram與100至200位陌生人滾過床單，勞麗表示，「過去最荒唐的時期，我沉溺在跟陌生人上床的快感，社群媒體讓這種事變得異常容易，我不用去酒吧或使用付費的約會軟體，Instagram能幫我在幾分鐘內約到床伴」。

根據外媒報導，由於過去約床伴曾多次讓自己陷入危險之中，勞麗回顧過去的荒唐經歷深感恐懼和空虛，在參加戒除成癮康復團體後，勞麗目前已能夠控制性癮症狀，此外，她也將自己的過往經驗出版成書，以幫助有相同困擾的人。

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