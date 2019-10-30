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為一張專輯與男友吵架跳河 19歲正妹上岸找不到出口失溫亡

英國一名19歲少女班福德（Pearl Bamford），日前與男友惠特克（Sydney Whittaker）在住處飲酒時，2人因一張樂團專輯起爭執，隨後她便生氣的離開男友家，沒想到她卻從此失聯！（圖擷取自IG）

英國一名19歲少女班福德（Pearl Bamford），日前與男友惠特克（Sydney Whittaker）在住處飲酒時，2人因一張樂團專輯起爭執，隨後她便生氣的離開男友家，沒想到她卻從此失聯！（圖擷取自IG）

2019-10-30 22:26:43

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名19歲少女班福德（Pearl Bamford），日前與男友惠特克（Sydney Whittaker）在住處飲酒時，2人因一張樂團專輯起爭執，隨後她便生氣的離開男友家，沒想到她卻從此失聯！直到隔日惠特克看到「女子陳屍河中」新聞、趕到現場後，證實死者就是班福德。

綜合外媒報導，3月14日時班福德和惠特克在康沃爾郡特魯羅（Truro, Cornwall）的住處喝酒、聊天，卻因對「治癒樂團」（The Cure）的一張專輯看法不同而發生爭執，隨後生氣的班福德便不告而別。

班福德出門後，惠特克一直無法連絡上班福德，直到15日早晨，他在臉書查看女友是否「上線」時，看到一則女子陳屍河中的新聞，趕到現場後，才發現悲劇發生；而據屍檢報告顯示，班福德的死因是失溫及受到「急性酒精中毒症狀」影響。

警方調閱監視器畫面，發現班福德離開住處後，先到附近的超商買萊姆酒及2包止痛藥，隨後到附近的河邊，將外套和鞋子脫在一旁「下水游泳」、游向對岸，但她上岸後，卻因岸上的高牆無法離開，也無法向人求助！被搜救隊發現時，頭朝河方向、倒在台階上身亡。

附近的2個住戶表示，曾在事發當時聽到「女子的聲音」，但因為一個是孩子，另一個是夜晚視力不佳、很常在晚上聽到噪音的老人，所以都沒出門查看；最後警方依調查結果，排除班福德自殺及他殺的可能後，判定她為意外死亡。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

班福德被搜救隊發現時，頭朝河方向、倒在台階上身亡。（圖擷取自臉書）

班福德被搜救隊發現時，頭朝河方向、倒在台階上身亡。（圖擷取自臉書）

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