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最沒禮貌寶寶！孕媽照超音波 肚中女兒比反V嗆聲
2019-11-01 23:45:23
〔即時新聞／綜合報導〕英國21歲年輕孕婦潔瑪（Jemma Houston）上月底做產檢，期待能看到女兒的臉蛋，沒想到超音波照片顯示，女嬰右手比出侮辱性的「反V字手勢」遮住自己的臉，讓潔瑪不禁笑稱女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒」。
綜合媒體報導，潔瑪上月29日做完4D超音波產檢後，滿心期待想一睹女兒的容貌，但從超音波照中只見到，女嬰右手比著具有挑釁意味的「反V字手勢」，還遮住自己右半邊的臉。潔瑪說，「看到女兒一副在嗆聲的樣子讓我笑歪，這真的太經典了」，她還笑稱女兒根本是「英國最沒禮貌的嬰兒」。
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根據外媒報導，潔瑪自4月懷孕至今，每次做超音波產檢都無緣看到女兒的樣貌，然而，女嬰的預產期已確定落在明年1月3日，潔瑪仍開心地說，「即將成為媽媽讓我感到既高興又緊張，由於女兒經常惡作劇，我現在已經不想再看超音波照片，期待明年初直接和寶貝女兒見面」。