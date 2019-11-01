為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

最沒禮貌寶寶！孕媽照超音波 肚中女兒比反V嗆聲

超音波照片顯示，女嬰右手比出侮辱性的「反V字手勢」遮住自己的臉，讓媽媽潔瑪不禁笑稱女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒」。（圖擷取自Twitter「Jemma Houston」）

超音波照片顯示，女嬰右手比出侮辱性的「反V字手勢」遮住自己的臉，讓媽媽潔瑪不禁笑稱女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒」。（圖擷取自Twitter「Jemma Houston」）

2019-11-01 23:45:23

〔即時新聞／綜合報導〕英國21歲年輕孕婦潔瑪（Jemma Houston）上月底做產檢，期待能看到女兒的臉蛋，沒想到超音波照片顯示，女嬰右手比出侮辱性的「反V字手勢」遮住自己的臉，讓潔瑪不禁笑稱女兒是「英國最沒禮貌的嬰兒」。

綜合媒體報導，潔瑪上月29日做完4D超音波產檢後，滿心期待想一睹女兒的容貌，但從超音波照中只見到，女嬰右手比著具有挑釁意味的「反V字手勢」，還遮住自己右半邊的臉。潔瑪說，「看到女兒一副在嗆聲的樣子讓我笑歪，這真的太經典了」，她還笑稱女兒根本是「英國最沒禮貌的嬰兒」。

根據外媒報導，潔瑪自4月懷孕至今，每次做超音波產檢都無緣看到女兒的樣貌，然而，女嬰的預產期已確定落在明年1月3日，潔瑪仍開心地說，「即將成為媽媽讓我感到既高興又緊張，由於女兒經常惡作劇，我現在已經不想再看超音波照片，期待明年初直接和寶貝女兒見面」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
救護車飛車送彰化女嬰平安抵台大開刀 網讚：連神明都在保佑
2019-11-01 10:26

救護車飛車送彰化女嬰平安抵台大開刀 網讚：連神明都在保佑
詭異！監視器拍到玩偶從娃娃機「逃跑」 網友嚇歪
2019-10-31 22:39

詭異！監視器拍到玩偶從娃娃機「逃跑」 網友嚇歪
大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶

大立10/31起最狂現金回饋 搶佔周年慶
為一張專輯與男友吵架跳河 19歲正妹上岸找不到出口失溫亡
2019-10-30 22:26

為一張專輯與男友吵架跳河 19歲正妹上岸找不到出口失溫亡
英國阿公年輕跑船買下限量錶 51年後估價飆漲到156萬！
2019-10-28 23:11

英國阿公年輕跑船買下限量錶 51年後估價飆漲到156萬！
富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

富櫃 200 指數正夯 掌握時機適時進場

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播