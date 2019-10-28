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英國阿公年輕跑船買下限量錶 51年後估價飆漲到156萬！

英國71歲阿公古柏過去曾擔任船員，他當時苦存一個月薪水，花了35英鎊購買限量的「超人錶」，經過51年後，古柏將珍藏手錶交給電視節目估價，沒想到如今價格已飆漲到4萬英鎊，讓他當場嚇得瞠目結舌。（圖擷取自《太陽報》）

英國71歲阿公古柏過去曾擔任船員，他當時苦存一個月薪水，花了35英鎊購買限量的「超人錶」，經過51年後，古柏將珍藏手錶交給電視節目估價，沒想到如今價格已飆漲到4萬英鎊，讓他當場嚇得瞠目結舌。（圖擷取自《太陽報》）

2019-10-28 23:11:53

〔即時新聞／綜合報導〕英國一位71歲阿公古柏（Roger Cooper）過去曾擔任船員，他當時苦存一個月薪水，花了35英鎊購買限量的奧米茄超霸系列「超人錶」（Omega Speedmaster "Ultraman"），經過51年後，古柏將珍藏的手錶交給電視節目估價，沒想到如今價格已飆漲到4萬英鎊（約新台幣156萬元），讓他當場嚇得瞠目結舌。

綜合媒體報導，古柏1968年在香港跑船，當年的週薪僅有10英鎊，但他仍咬牙花費35英鎊向熟識的批發商好友買下「超人錶」，作為自己21歲的生日禮物。古柏日前參加英國BBC節目《古董巡迴》（Antiques Roadshow），將「超人錶」帶到現場估價，拍賣師戴維·哈爾（David Hare）宣佈該錶估價約為156萬元，古柏驚喜交加地表示，「幸好這些年以來，我一直都有留著它」。

根據外媒報導，歐米茄超霸系列因太空人阿姆斯壯（Neil Alden Armstrong）戴著登月一炮而紅，然而，古柏購入的「超人錶」是1968年限量版，當年僅生產發售50支。上節目得知「超人錶」已飆漲到156萬元後，古柏表示，「我本來要把它當傳家寶，但估價實在太高了，我決定要把錶出售，並用這筆收入來照顧家人」。最後，古柏以3.1萬英鎊（約新台幣121萬元）將「超人錶」賣給拍賣行。

歐米茄超霸系列因太空人阿姆斯壯戴著登月一炮而紅，然而，古柏購入的「超人錶」是1968年限量版本，當年僅生產發售50支。（圖擷取自《太陽報》）

歐米茄超霸系列因太空人阿姆斯壯戴著登月一炮而紅，然而，古柏購入的「超人錶」是1968年限量版本，當年僅生產發售50支。（圖擷取自《太陽報》）

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