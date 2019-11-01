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「不給糖就搗蛋」 7歲女童街頭意外中槍生命垂危

美國芝加哥一名年僅7歲的女孩在街上參加萬聖節活動，竟意外頸部中槍，生命垂危。（美聯社）

美國芝加哥一名年僅7歲的女孩在街上參加萬聖節活動，竟意外頸部中槍，生命垂危。（美聯社）

2019-11-01 23:53:46

〔即時新聞／綜合報導〕美國芝加哥一名年僅7歲的女童在街上參加萬聖節活動，竟意外頸部中槍，生命垂危。同時還有另一名31歲男子左手中彈，被懷疑是這次槍案的襲擊對象，芝加哥警方正全力逮捕嫌犯中，這已不是今年萬聖節的第一起槍擊案。

根據CNN報導，這名女孩在禮拜四下午17點30分左右和父母上街參加萬聖節活動「不給糖就搗蛋」，這時一群人正追趕一名男子，並朝他射擊，結果女童不小心中槍，中槍位置在頸部下方，情況危急。芝加哥警察羅科·阿里托（Rocco Alioto）表示，「這純屬意外，這名女童只是和父母一起過萬聖節，沒想到這群槍手竟在充滿參加活動小孩的街道上開槍。」

過程中還有一位31歲的男姓受害者左手中槍，被轉往西奈山醫院（Mount Sinai Hospital），目前沒有生命危險，一切徵象情況穩定。這兩位受害者並沒有任何關聯，警方還沒有提供有關人員的敘述，全案全力偵查中。

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