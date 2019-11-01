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納美人？美女牙痛狂吃止痛藥 皮膚竟變成藍色

美國一名女性牙痛吃止痛藥，皮膚和指甲竟變成藍色。（示意圖）

美國一名女性牙痛吃止痛藥，皮膚和指甲竟變成藍色。（示意圖）

2019-11-02 00:23:10

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名25歲女子牙痛吃止痛藥後，隔天早上竟出現了虛弱、疲勞、呼吸急促和皮膚變色等症狀，她立刻上醫院，確診為高鐵血紅蛋白血症。

綜合外媒報導，醫院急診室醫師沃倫（Otis Warren）診斷，認定女子的症狀是「高鐵血紅蛋白血症」（Methemoglobinemia）。《新英格蘭醫學雜誌》（New England Journal of Medicine）的報導內也提到，這名婦女的皮膚和指甲呈藍色調（這是體內沒有足夠氧氣的普遍跡象），而且她的血液也變成藍色了。

高鐵血紅蛋白血症是一種罕見的血液疾病，會使人體產生異常大量的高鐵血紅蛋白。這些高鐵血紅蛋白能攜帶氧氣，但無法釋放氧氣以供應給組織使用，導致全身出現缺氧的狀態。

沃倫醫師說，這是由於服用過量含有苯佐卡因（benzocaine）成分的藥物造成的，先前也曾在一名使用抗生素的患者身上診斷出一樣的症狀。所幸該女子在醫師注射亞甲藍（Methylene blue）後數分鐘症狀便緩解許多，接著再施打第二劑後住院一晚觀察，隔天出院。

沃倫醫師說，「這不是輕微的副作用」，也藉此提醒民眾使用含有苯佐卡因成分的藥物用藥仍須小心謹慎。

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