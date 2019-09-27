臉上長出「蝙蝠俠胎記」 美國女嬰赴俄國治療罕病

2019-09-27 20:07

〔即時新聞／綜合報導〕美國佛州一名女嬰露娜（Luna Fenner）臉上長有罕見的巨大黑色胎記，外觀讓人聯想到「蝙蝠俠面具」，為了治療，露娜的母親已於24日帶她前往俄羅斯接受術前檢查。

綜合外媒報導，現年6個月大的露娜，自岀生起便罹患罕見皮膚病，稱為「先天性巨大型黑色素痣」（GCMN），目前全世界僅有1.5％人口染上此病，這群人罹患惡性黑色素瘤的得癌風險比平常人高。

露娜的母親卡洛（Carol）表示，生產前並未檢查出任何異常，當露娜出生後，自己為了尋求醫療建議，跑遍美國各地，有醫生呼籲露娜花4年接受百次雷射治療，也有醫生強調絕對不要這麼做，讓卡洛不知所措，直到一名俄國外科醫生主動聯繫，才為家庭帶來一絲希望。

卡洛稱，俄羅斯當地有美國尚無的創新治療技術，可以治療露娜的疾病，「每個人都認為我去俄國很瘋狂，但我做了很多研究，得到幾位醫生的建議，而我真的認為這對露娜是最好的選擇。」如果計畫順利，露娜會在18個月內接受6到8次手術，醫療費用總計15萬美元（約新台幣465萬元）。

報導指出，無論是現實還是網路世界，露娜都曾被許多惡劣言語攻擊，卡洛儘管憤怒，卻也希望自己能在術後教導露娜如何理性應對負面評論，避免受到傷害，「她真的很堅強，而我需要為她做點準備。」

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