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真的是睡美人...17歲少女最長可昏睡70天

哥倫比亞一名少女最長昏睡天數達70天之久，原來她罹患了被稱為「睡美人症候群」的克萊恩-萊文症（Kleine-Levin Syndrome）。示意圖，非新聞中人物。（美聯社）

哥倫比亞一名少女最長昏睡天數達70天之久，原來她罹患了被稱為「睡美人症候群」的克萊恩-萊文症（Kleine-Levin Syndrome）。示意圖，非新聞中人物。（美聯社）

2019-10-31 11:47:13

〔即時新聞／綜合報導〕哥倫比亞17歲少女托瓦爾（Sharik Tovar）屢屢沉睡不醒，最長昏睡天數達70天之久，原來她罹患了被稱為「睡美人症候群」的克萊恩-萊文症（Kleine-Levin Syndrome）。

《紐約郵報》報導，睡美人症候群是一種罕見的神經系統疾病，會讓人進入長時間的睡眠並嚴重喪失記憶力，醫學界仍尚未釐清該病症的成因和治療方式，

托瓦爾2歲時罹患了這種怪病，在沉睡期間媽媽每小時會餵她一次液體食物，不過她起床後往往會暫時忘記母親的臉。

據了解，睡美人症候群發生率約為百萬分之一到百萬分之五，阿什肯納茲猶太人（Ashkenazi Jews）有稍高的發病率。

當病症沒有發作時，大多數患者是身體健康的，醫學界目前推測這是一種自身免疫疾病，可能是免疫系統將大腦誤認為是入侵人體的外來物。

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