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這一放就是10年！ 冰島麥當勞最後一份餐點現況曝光

冰島南部錫奎拜爾（Thykkvibaer）村莊的旅館「Snotra House」展出的最後一份麥當勞漢堡與薯條，用來保護的玻璃盒屬於當初的購買者斯瑪拉森（Hjortur Smarason）。（法新社）

冰島南部錫奎拜爾（Thykkvibaer）村莊的旅館「Snotra House」展出的最後一份麥當勞漢堡與薯條，用來保護的玻璃盒屬於當初的購買者斯瑪拉森（Hjortur Smarason）。（法新社）

2019-11-01 17:23:56

〔即時新聞／綜合報導〕冰島沒有麥當勞或許已經不是一件新鮮事，但是你知道嗎？這間美國連鎖店在2009年因為金融危機而決定退出冰島時，一名顧客斯瑪拉森（Hjortur Smarason）買了最後一份餐點留念，沒想到十年過去，這份麥當勞經典餐點仍保存完好！

據法新社（AFP）報導，斯瑪拉森在2009年10月31日，麥當勞關閉之前，購買了一個漢堡和一份薯條保存。他說：「因為麥當勞即將退出冰島，所以我想買一份餐點留念，而且我聽說麥當勞的食物不會腐爛，所以想親自試驗看看。」

沒想到這個試驗，一下就過去了十年，雖然這份漢堡和薯條曾輾轉待過斯瑪拉森的車庫、冰島國家博物館（National Museum of Iceland）等地，但是最終仍完整保存在冰島南部錫奎拜爾（Thykkvibaer）村莊裡的一間名為「斯諾特拉之家」（Snotra House）的旅館中。

該旅館的老闆吉爾法森（Sigurdur Gylfason）說：「常常有來自世界各地的人們，過來我們這邊只為了參觀漢堡」，並且聲稱他們的網頁因此每天可達40多萬的點閱率。

「斯諾特拉之家」曾表示他們的漢堡能保存完好，是因為足夠乾燥，若濕度太高的話，也會像其他食物一樣自然腐爛，此一說法，近來也被冰島大學食品科學系的講師阿達比約恩森（Bjorn Adalbjornsson）證實為真。

冰島南部錫奎拜爾（Thykkvibaer）村莊的旅館「Snotra House」展出的最後一份麥當勞漢堡與薯條。（法新社）

冰島南部錫奎拜爾（Thykkvibaer）村莊的旅館「Snotra House」展出的最後一份麥當勞漢堡與薯條。（法新社）

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