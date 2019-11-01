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前所未見新型態！ 科學家發現史上最小黑洞

此為人類史上第一張黑洞照片，非內文提及這次發現的新型態黑洞。（資料照，中研院提供）

此為人類史上第一張黑洞照片，非內文提及這次發現的新型態黑洞。（資料照，中研院提供）

2019-11-01 14:42:40

〔即時新聞／綜合報導〕人類史上第一張黑洞照片今年4月出爐，在全球引發新一波宇宙狂熱，天文學家近期發現了前所未見的新型黑洞，其推定體積可能創下史上最小記錄。

根據《CNN》報導，最新發表於《科學》雜誌的研究報告指出，多數恆星死亡後，經歷坍縮與爆炸後巨大的質量會形成黑洞，進而產生巨大的引力場，甚至連光線都無法逃脫其中，但科學家發現，部分恆星在坍縮後，會演變為體積極小且密度極大的中子星，而部分系統可能形成體積相對較小，質量較低的新型態黑洞。

報告首席作者、美國俄亥俄州立大學（The Ohio State University）天文學教授湯普森（Todd Thompson）表示，過往天文學家往往僅關注超大質量黑洞，而忽略了其餘較小型的黑洞，他直言，這種研究與觀測上的選擇偏差，可能導致人類對黑洞的了解不夠完整。

湯普森介紹到，這次的研究提供了一種嶄新搜尋黑洞的方法，而該團隊在執行此一作法時，可能已找到過往天文學家未曾發現的新型態低質量黑洞。他說，新發現疑為黑洞的系統前身是一顆巨大的紅色恆星，其質量是太陽的3.3倍，比過往發現最小黑洞的質量（太陽的3.8倍）低上許多。

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