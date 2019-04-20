「視覺中國」因黑洞照版權遭重罰？ 外媒曝真正原因

2019-04-20 10:27

〔即時新聞／綜合報導〕中國最大圖片平台「視覺中國」日前聲稱擁黑洞照片版權，不僅引發輿論抨擊，更遭當局祭出重罰。外媒披露，「視覺中國」遭開鍘的真正原因，其實是因為該公司在部分照片上標註「獨裁者毛澤東」。

美國《自由亞洲電台》報導，中國圖片平台「視覺中國」上週報發版權風波遭開罰後，目前網站暫時關閉，天津網信辦在《處罰裁決書》中表明，「視覺中國」發布的多張圖片中，包含「敏感有害訊息標註」，已違反《網路安全法》等規定，經調查後裁定祭出從重罰款的行政處罰。

《自由亞洲電台》報導稱，天津當局並未提及處罰內容，亦無公布所謂敏感有害訊息的具體內容，但就有網民發現，該網站不僅出售中國國旗、國徽等圖片版權，還將中國已故領導人毛澤東等人的歷史照片標註為「獨裁者」。

《自由亞洲電台》引述消息人士說法指出，「視覺中國」遭重罰的關鍵原因，即是將毛澤東標註為獨裁者，他認為，此舉已跨越習近平領導下中國政府的政治紅線，因而遭當局開鍘，「與黑洞照片版權實際上沒什麼關係」。

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