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詭異！ 母病逝世2年 兒竟收到她臉書訊息崩潰痛哭

英國一名男子竟收到過世2年的母親來訊。（圖擷自andrew barnsley推特）

英國一名男子竟收到過世2年的母親來訊。（圖擷自andrew barnsley推特）

2019-10-31 17:06:45

〔即時新聞／綜合報導〕英國一名男子的母親已過世2年，至今仍無法走出傷痛，近日卻收到母親從臉書傳來的訊息，讓他感到氣憤又悲傷，當場痛哭2個小時，誓言要抓到這名冒充她母親的不肖人士。

《鏡報》報導，20歲男子巴恩斯利（Andrew Barnsley）其母親琳達（Linda Barnsley）在2年前因心臟衰竭過世，但他卻在29日收到母親來訊。

當晚巴恩斯利和女友在家看電影時，發現有疑似母親的臉書帳號私訊他「哈囉，你好嗎」，他嚇得立刻問她是誰，結果對方竟回「嗨，我是琳達」，讓他相當生氣。

巴恩斯利對她直言「這太變態了，不管你是誰，為何會用我死去母親的身分來創帳號」，對方就再也沒回訊息了。

事後，巴恩斯利在推特上發文表示，他不知道這個人是想要詐騙還是惡作劇，但他還是因為看到「母親」的訊息，心情大受打擊，還痛哭整整2個小時，最後決定將對話PO上網，也許能成為警方調查的線索。

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