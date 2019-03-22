冒充廣達討債 立陶宛男詐臉書、谷歌37億

2019-03-22

已引渡至美 刑期上看30年

〔編譯周虹汶／綜合報導〕2013至2015年涉入假冒台灣伺服器製造商廣達電腦，疑向全球資訊龍頭谷歌與臉書詐得共近1.21億美元（約37.2億台幣）的立陶宛男子里馬索斯卡斯（Evaldas Rimasauskas，見圖，法新社檔案照），20日在美國當庭認罪，坦承與他人夥同犯案，同意交出自身從這起電信詐騙案謀得的4970萬美元。全案預計7月24日宣判，刑期最高上看30年。

里馬索斯卡斯現年50歲，2017年8月被引渡到紐約，近日與美國檢方達成認罪協議後，20日對美國紐約南區聯邦地區法院法官丹尼爾斯坦承犯行，但自稱僅負責到立陶宛及塞浦路斯開戶。丹尼爾斯問及，2家受害公司為何匯款以及歹徒是否有所承諾，嫌犯稱「不能百分百確定，因為我被要求開立銀行帳戶，之後沒拿這些帳戶做任何事。」證詞與美方調查結果一致，檢方不認為他是指使谷歌與臉書匯款的主謀。

兩大公司 栽在網路釣魚

全案發生在2013年10月至2015年10月間，歹徒利用網路釣魚手法，假造廣達電腦發出的電子郵件，分別寄給廣達客戶谷歌與臉書；信中聲稱對方欠款並提供銀行帳號，2013年要求谷歌匯出2300萬美元，2015年則是臉書9800萬美元，連接收電匯的銀行都被他們假造的契約等文件騙倒。谷歌與臉書發現上當後，立刻報案，對外自稱已取回被騙款項。

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