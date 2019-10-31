為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

女大生好心幫同學取快遞失蹤 4天後屍體在鐵橋下被發現

中國廣東23日發生一名女大一生出校門口拿快遞後離奇失蹤一事，日前在鐵橋下發現她的屍體。（圖擷取自微博）

中國廣東23日發生一名女大一生出校門口拿快遞後離奇失蹤一事，日前在鐵橋下發現她的屍體。（圖擷取自微博）

2019-10-31 16:30:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東科貿職業學院10月才剛開學，卻發生一名女大一生出校門口拿快遞卻離奇失蹤的事件，27日不幸在鐵橋下發現她的屍體，據悉，該校現在加強學生進出校園的管理，進出校門都要向警衛出示學生證。

據《DV現場》報導，劉姓女大生23日出校門幫同學取快遞後失蹤，4天後被警方發現陳屍在一鐵橋底下，不過，網路上則有傳言指稱有2名女學生失蹤，其中1人屍體在學校後山發現，消息經轉發後，引起學生恐慌。

對此，中國廣州清遠市公安局昨日發聲明指出，23日接獲通報有學生失蹤，立即進行搜索，卻未尋獲，直到27日早上在當地新星村鐵橋下發現一具屍體，經家屬辨認及法醫鑑定後，確定該具屍體與劉姓女大生特徵吻合，警方表示，初步排除他殺，而「兩名女大生失蹤」言論則為不實謠言。

此外，該校相關負責人也在昨日澄清，僅有1名女學生失蹤，更稱從她留下的物件和遺言分析來看，死因與學校無關。據悉，該校地理位置偏遠，若要取快遞都要到離校門口百米外拿取，學生亦呼籲校方能提供更便利安全的快遞寄取點，另外記者發現，該校現在加強學生進出校園的管理，進出校門都要向警衛出示學生證。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
母悲痛認兒屍 喪禮不久兒竟「復活」出現家門口
2019-09-16 22:23

母悲痛認兒屍 喪禮不久兒竟「復活」出現家門口
「中國，我的孩子在哪？」 新疆穆斯林上百名幼童失蹤...
2019-07-05 09:51

「中國，我的孩子在哪？」 新疆穆斯林上百名幼童失蹤...
竹科潤隆 全台狂銷8成！

竹科潤隆 全台狂銷8成！
肯亞總統拜訪中國後驚傳失蹤 當地民眾發起尋人活動
2019-05-19 09:34

肯亞總統拜訪中國後驚傳失蹤 當地民眾發起尋人活動
中國深圳暴雨 11名河道工被沖走喪命
2019-04-13 18:41

中國深圳暴雨 11名河道工被沖走喪命
大數據實現智慧機場　助提升管理效率

大數據實現智慧機場　助提升管理效率

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播