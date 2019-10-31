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女大生好心幫同學取快遞失蹤 4天後屍體在鐵橋下被發現
2019-10-31 16:30:41
〔即時新聞／綜合報導〕中國廣東科貿職業學院10月才剛開學，卻發生一名女大一生出校門口拿快遞卻離奇失蹤的事件，27日不幸在鐵橋下發現她的屍體，據悉，該校現在加強學生進出校園的管理，進出校門都要向警衛出示學生證。
據《DV現場》報導，劉姓女大生23日出校門幫同學取快遞後失蹤，4天後被警方發現陳屍在一鐵橋底下，不過，網路上則有傳言指稱有2名女學生失蹤，其中1人屍體在學校後山發現，消息經轉發後，引起學生恐慌。
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對此，中國廣州清遠市公安局昨日發聲明指出，23日接獲通報有學生失蹤，立即進行搜索，卻未尋獲，直到27日早上在當地新星村鐵橋下發現一具屍體，經家屬辨認及法醫鑑定後，確定該具屍體與劉姓女大生特徵吻合，警方表示，初步排除他殺，而「兩名女大生失蹤」言論則為不實謠言。
此外，該校相關負責人也在昨日澄清，僅有1名女學生失蹤，更稱從她留下的物件和遺言分析來看，死因與學校無關。據悉，該校地理位置偏遠，若要取快遞都要到離校門口百米外拿取，學生亦呼籲校方能提供更便利安全的快遞寄取點，另外記者發現，該校現在加強學生進出校園的管理，進出校門都要向警衛出示學生證。