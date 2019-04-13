中國深圳暴雨 11名河道工被沖走喪命

2019-04-13 18:41

〔即時新聞／綜合報導〕中國深圳日前發生暴雨引發洪水，將16名正在進行河道工作的人員沖走，其中5人獲救，11人罹難，稍早遺體已被全數尋獲。

綜合外媒報導，深圳市11日晚間9點多降下大雨，暴雨期間全市平均雨量40.6毫米，幾乎一半以上的降雨都集中在短短的10分鐘內，導致河道水位暴漲，沖走16名在河道清淤的工人。

事件發生之後，當局派出200多人進行搜救，羅湖區桂園街道有7人被沖走，4人獲救，2人死亡，1人失聯；福田區香蜜湖街道有4人被洪水冲走，1人獲救，3人死亡；羅湖區黃貝街道5人死亡，經過2天的搜索，終於在今日下午1點08分找到最後1名失蹤者的屍體。

深圳市氣象局其實在當天晚間8點左右就已發出冰雹警告，暴雨前已通知相關施工單位，疑似施工單位存僥倖心理，未估計到降雨強度而持續施工，所以不排除是「人為釀禍」。

政府當局表示，目前已要求福田區水務工程全面停工，以配合檢查，待調查清楚後會對相關責任人做懲處。

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