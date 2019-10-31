港警反對「112求援國際」集會 申請人譴責收窄集會自由

香港人發起11月2日在維園舉行「求援國際堅守自治」集會，不過遭到香港警方發出禁止集會通知書。（圖擷取自TG＿112求援國際 堅守自治）

2019-10-31 00:33:08

〔即時新聞／綜合報導〕香港人發起11月2日在維園舉行「112求援國際 堅守自治」集會，不過遭到香港警方發出禁止集會通知書。申請人劉頴匡譴責警方進一步收窄市民集會自由，並表示，會就警方決定提出上訴。

根據《立場新聞》報導，香港警方以劉頴匡和多個團體自6月起，多次舉辦集會遊行，都有集會人士、記者乃至警員因衝突或暴力事件受傷。警方指，過往案例中部份示威者縱火、堵路和破壞，且他申請遊行的地點十分接近「高風險建築物」，所以反對集會申請。

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對此，劉頴匡強烈譴責警方進一步收窄市民集會自由，他指過去民間多次籌辦遊行，警方都建議改為維園集會，但這次就連依警方建議在維園集會都被禁止，「更見警方不可理喻」。劉頴匡表示，他將會就警方決定提出上訴。

對於警方指集會附近有「高危建築物」，劉穎匡質疑，維園已經是距離政府總部、警察總部等最遠的集會地點，多年來也是和平集會的舉辦場地，「如果連維園都高危，到底香港還有甚麼地方不是高危，可以集會？」

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