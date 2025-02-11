60:51藍白聯手封殺 選罷法覆議案遭否決、2白委缺席

行政院對罷免連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」提出覆議，立法院今（11日）上演表決大戰，國民黨和民眾黨立委挾人數優勢，以60票對51票否決覆議案。（記者劉信德攝）

2025/02/11 13:41

〔記者陳政宇／台北報導〕行政院對罷免連署加嚴的「公職人員選舉罷免法修正案」提出覆議，立法院今（11日）上演表決大戰，藍綠皆祭出甲級動員因應。國民黨和民眾黨立委挾人數優勢，以60票對51票否決覆議案，民眾黨立委林憶君、黃珊珊則缺席投票。

立法院去年12月20日通過「選罷法修正案」，三讀條文要求罷免提議人、連署人名冊須附身分證正反面影本。議事處於春節假期前夕（1月24日）送出法案，行政院火速加開臨時院會拍板覆議案。

請繼續往下閱讀...

行政院覆議理由包含，「變相提高罷免門檻，過度限制人民罷免權」、「大幅增加提議人之領銜人及各級選舉委員會之行政作業負擔」及「直接適用本屆立法委員，違反國民主權原則、利益迴避原則及公平正義之維護」等窒礙難行之處。

立法院朝野協商後，各黨團同意今天處理選罷法覆議案。全院委員會審查時，不邀請行政院長卓榮泰列席說明，由國民黨團推派謝龍介、吳宗憲及翁曉玲等3位立委進行發言，民進黨團為吳思瑤、張宏陸及沈伯洋等3人，民眾黨團則為張啓楷1人，審查完畢後改開院會進行記名投票表決。

歷經1.5個小時的表決，包括立法院正副院長韓國瑜、江啟臣等60席藍白立委，投下「贊成維持本院原決議，即反對覆議案」，僅林憶君、黃珊珊缺席；51席民進黨立委全數投下「反對維持本院原決議，即贊成覆議案」。民眾黨團說明，林憶君因出國處理事務，趕不及回國，有向黨團和院會請假；黃珊珊辦公室也表示，黃有重要私人行程，已事先向黨團告假。

依據憲法增修條文規定，覆議時如經全體立委1/2以上（57人以上）決議維持原案，行政院長應即接受該決議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法