夢幻！甜點與時裝譜成異國風情 巧克力禮服驚艷全場

2019-10-31 00:08:25

〔即時新聞／綜合報導〕第25屆「巴黎巧克力博覽會」（Le Sa​​lon du Chocolat）29日隆重登場，最吸睛的莫過於其結合了巧克力的時裝秀上，呈現各國多元文化特色的「巧克力服裝」。

綜合外媒報導，第25屆「巴黎巧克力博覽會」上的時裝秀，以世界各地的巧克力生產國，包含秘魯、象牙海岸、菲律賓等國家的當地傳統文化為主軸，呈現文化多元的樣貌。

由巧克力師傅與服裝設計師一同打造的巧克力服裝，設計款式多元豐富，從印加帝國女戰士到歐洲淑女裙裝。其中，2019法國小姐查維斯（Vaimalama Chaves）也在伸展台上展示由大溪地巧克力製成的當地民族服裝。象牙海岸第一夫人（Dominique Folloroux-Ouattara）也在台下觀賞這場時裝秀。

服裝設計師謬思（Elsa Muse）表示，她製作了2000顆巧克力珠珠，以可可粉與壓碎的可可果灑在表面上，以呈現出不同的質感；接著以塑膠細線將珠珠串起，再縫製到裙子上，作工相當繁瑣、費神。

這場盛事集結了來自20個國家的500個廠商，將持續至11月3日。

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