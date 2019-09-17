巧克力奧斯卡亞太區賽 五星酒店點心主廚唯一奪金
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香格里拉台南遠東飯店點心房主廚許煜新、副主廚李妤茜與團隊合力創作三件巧克力作品在世界巧克力大賽亞太區賽奪下一金、一銀、一銅佳績。（圖：飯店提供）

香格里拉台南遠東飯店點心房主廚許煜新、副主廚李妤茜與團隊合力創作三件巧克力作品在世界巧克力大賽亞太區賽奪下一金、一銀、一銅佳績。（圖：飯店提供）

2019-09-17 00:37

〔記者王俊忠／台南報導〕甫於台灣屏東落幕的「2019世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards簡稱ICA）亞太區競賽成績出爐，香格里拉台南遠東飯店首度參賽、就以3款作品全數獲獎，榮獲金銀銅牌各1，是台灣參賽者中唯一奪牌的國際五星級酒店！3款得獎巧克力將於10月在飯店1樓品香坊開賣，請巧克力迷拭目以待。

香格里拉台南遠東飯店參賽隊伍的靈魂人物是點心房的主廚許煜新（阿新）和副主廚李妤茜，兩人是青年才俊，現年35歲的阿新主廚受到同為廚師的雙親啟發，16歲便入行鑽研西點，歷經君悅酒店和香格里拉台南遠東飯店扎實訓練，加上不斷拜師學藝、突破創新，以及『在工作中創造成就感』的自我惕勵，讓他累積可觀的戰力。

2016年阿新摘下全國母親節蛋糕賽的總冠軍，陸續憑私交邀請到頂尖夢幻名廚抵台客座，包括法國最高殊榮MOF巧克力工藝大師Frederic Hawecker、日本甜點戰神和泉光一、澳洲龐克甜點女王Anna Polyviou及世界甜點冠軍暨法國國寶級大師Pascal Molines等人。

另，阿新在今年採用全世界第4種全新巧克力─「紅寶石巧克力」，率先在台發表新品、造成轟動！他的「用心、細心、耐心」3心哲學，將西點創作推升到精品等級，出類拔萃，滋味華麗奔放、感動人心！

此次阿新團隊參賽作品全以法國百年歷史的頂級Weiss巧克力為原料，金牌「烏龍柚子」以風土性格強烈的日本柚子汁和台灣烏龍茶、茉莉花茶，帶出從酸蛻變到花香又飄茶韻的味蕾轉折，引人入勝！分獲銀牌、銅牌的作品是「金棗蜂蜜」和「家鄉風味」，前者把金桔汁、金棗乾和Weiss 69%黑巧克力送作堆，輔以調拌本地稀有紅柴蜂蜜的牛奶巧克力，台灣元素成功吸睛！後者用特調的醬油果醬，與鹽之花調味的牛奶巧克力配搭，鹹甜醬香、婉轉回甘，有家的味道！

世界巧克力大賽創始於2012年，比賽將全球分為歐洲、美洲、地中海及義大利、亞太區、英國、法國、比荷二國、奧德瑞三國等10幾個區域初選。今年ICA亞太區比賽是參賽作品最多的一屆，包括日、韓、星、馬、港、澳、紐等14國、915件作品參賽，比賽分7大類、採積分制頒獎，得獎者可與其他各區域賽優勝者，參加今年10月在義大利佛羅倫斯舉行的全球總決賽。

  • 香格里拉台南遠東飯店點心房主廚許煜新（左）和副主廚李妤茜（右）合力在世界巧克力大賽亞太區賽奪下一金、一銀、一銅佳績。（記者王俊忠翻攝）

    香格里拉台南遠東飯店點心房主廚許煜新（左）和副主廚李妤茜（右）合力在世界巧克力大賽亞太區賽奪下一金、一銀、一銅佳績。（記者王俊忠翻攝）

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