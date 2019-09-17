巧克力奧斯卡亞太區賽 五星酒店點心主廚唯一奪金

2019-09-17 00:37

〔記者王俊忠／台南報導〕甫於台灣屏東落幕的「2019世界巧克力大賽」（International Chocolate Awards簡稱ICA）亞太區競賽成績出爐，香格里拉台南遠東飯店首度參賽、就以3款作品全數獲獎，榮獲金銀銅牌各1，是台灣參賽者中唯一奪牌的國際五星級酒店！3款得獎巧克力將於10月在飯店1樓品香坊開賣，請巧克力迷拭目以待。

香格里拉台南遠東飯店參賽隊伍的靈魂人物是點心房的主廚許煜新（阿新）和副主廚李妤茜，兩人是青年才俊，現年35歲的阿新主廚受到同為廚師的雙親啟發，16歲便入行鑽研西點，歷經君悅酒店和香格里拉台南遠東飯店扎實訓練，加上不斷拜師學藝、突破創新，以及『在工作中創造成就感』的自我惕勵，讓他累積可觀的戰力。

2016年阿新摘下全國母親節蛋糕賽的總冠軍，陸續憑私交邀請到頂尖夢幻名廚抵台客座，包括法國最高殊榮MOF巧克力工藝大師Frederic Hawecker、日本甜點戰神和泉光一、澳洲龐克甜點女王Anna Polyviou及世界甜點冠軍暨法國國寶級大師Pascal Molines等人。

另，阿新在今年採用全世界第4種全新巧克力─「紅寶石巧克力」，率先在台發表新品、造成轟動！他的「用心、細心、耐心」3心哲學，將西點創作推升到精品等級，出類拔萃，滋味華麗奔放、感動人心！

此次阿新團隊參賽作品全以法國百年歷史的頂級Weiss巧克力為原料，金牌「烏龍柚子」以風土性格強烈的日本柚子汁和台灣烏龍茶、茉莉花茶，帶出從酸蛻變到花香又飄茶韻的味蕾轉折，引人入勝！分獲銀牌、銅牌的作品是「金棗蜂蜜」和「家鄉風味」，前者把金桔汁、金棗乾和Weiss 69%黑巧克力送作堆，輔以調拌本地稀有紅柴蜂蜜的牛奶巧克力，台灣元素成功吸睛！後者用特調的醬油果醬，與鹽之花調味的牛奶巧克力配搭，鹹甜醬香、婉轉回甘，有家的味道！

世界巧克力大賽創始於2012年，比賽將全球分為歐洲、美洲、地中海及義大利、亞太區、英國、法國、比荷二國、奧德瑞三國等10幾個區域初選。今年ICA亞太區比賽是參賽作品最多的一屆，包括日、韓、星、馬、港、澳、紐等14國、915件作品參賽，比賽分7大類、採積分制頒獎，得獎者可與其他各區域賽優勝者，參加今年10月在義大利佛羅倫斯舉行的全球總決賽。

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