不小心「下台」了 德國經濟部長摔斷鼻子

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會前使用他的手機。（法新社）

2019-10-30 19:55:28

〔即時新聞／綜合報導〕德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）昨日（29日）在多特蒙德（Dortmund）參加一場高峰會時，竟然在演講結束時跌落講台，摔斷了鼻子。

綜合外媒報導，這位61歲的部長從講台摔下來時，曾短暫地失去意識。隨後醫護人員急忙前往協助，並將他送往醫院。阿爾特邁爾隨後在推特上發文表示：「在那恐慌的瞬間過後，我在多特蒙德診所受到非常好的照顧。除了一些小傷外，沒有什麼太大的問題。」

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總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）後來在同一場高峰會上台，並提到早先發生意外的阿爾特邁爾說：「我們一直保持聯繫，他的身體狀況良好，只是需要一些醫療照顧。」

Von Herzen Danke fü die vielen guten Wünsche! Nach den Schreckminuteb nach meinem Sturz werde ich sehr gut im Klinikum Dortmund von fachkundigem Personal behandelt. Außer Prellungen und Platzwunden offenbar nichts Ernstes. Danke an alle! Peter Altmaier — Peter Altmaier （@peteraltmaier） 2019年10月29日

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，現場有人幫忙舉起毯子，維護隱私。（法新社）

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，隨後被送往附近的醫院。（美聯社）

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