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不小心「下台」了 德國經濟部長摔斷鼻子

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會前使用他的手機。（法新社）

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會前使用他的手機。（法新社）

2019-10-30 19:55:28

〔即時新聞／綜合報導〕德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）昨日（29日）在多特蒙德（Dortmund）參加一場高峰會時，竟然在演講結束時跌落講台，摔斷了鼻子。

綜合外媒報導，這位61歲的部長從講台摔下來時，曾短暫地失去意識。隨後醫護人員急忙前往協助，並將他送往醫院。阿爾特邁爾隨後在推特上發文表示：「在那恐慌的瞬間過後，我在多特蒙德診所受到非常好的照顧。除了一些小傷外，沒有什麼太大的問題。」

總理梅克爾（Angela Dorothea Merkel）後來在同一場高峰會上台，並提到早先發生意外的阿爾特邁爾說：「我們一直保持聯繫，他的身體狀況良好，只是需要一些醫療照顧。」

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，現場有人幫忙舉起毯子，維護隱私。（法新社）

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，現場有人幫忙舉起毯子，維護隱私。（法新社）

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，隨後被送往附近的醫院。（美聯社）

德國經濟部長阿爾特邁爾，昨日（29日）於德國多特蒙德參加高峰會時跌落講台，隨後被送往附近的醫院。（美聯社）

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