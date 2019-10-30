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浩劫！澳洲野火燒毀棲地 數百隻無尾熊恐被燒成火球…

澳洲新南威爾斯州遭野火肆虐，當地無尾熊重要棲地遭吞噬。示意圖。（路透社）

澳洲新南威爾斯州遭野火肆虐，當地無尾熊重要棲地遭吞噬。示意圖。（路透社）

2019-10-30 11:50:16

〔即時新聞／綜合報導〕澳洲新南威爾斯州近日野火肆虐，摧毀超過2千公頃土地，包括無尾熊的重要繁殖、棲地在內，專家指出，恐有數百隻無尾熊在大火中身亡，將對當地無尾熊生態造成衝擊。

《衛報》報導，澳洲麥覺理港附近的雷擊引起這場大火，儘管當地無尾熊並非瀕危物種，但繁殖地遭到火災吞噬，仍對無尾熊造成威脅，而醫院只能收容40隻無尾熊，目前已召集150多位志工協助照顧。

麥覺理無尾熊醫院院長蘇·阿什頓（Sue Ashton）表示，救援人員要等到周四或周五才能找到倖存的無尾熊，她最擔心的是無尾熊在躲避火災的過程中，爬到樹上將身體縮成捲曲狀，火焰頂部又非常高溫易燃燒，牠們可能會燒成火球。

蘇·阿什頓指出，即使幸運躲過大火，也可能從樹上爬下來時，將爪子燙傷，導致無法再爬樹避難，且現在正值無尾熊的繁殖期，因此失去一大批無尾熊，對牠們來說具有相當的毀滅性。

當地消防局認為，這場大火短時間內不會消失，因風向助長火勢，煙霧也會持續擴散至當地，新南威爾斯州東部地區都處於火災發生的高風險區。

澳洲新南威斯野火，燒毀無尾熊棲地。（歐新社）

澳洲新南威斯野火，燒毀無尾熊棲地。（歐新社）

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