日本女中學生翹家1月半 37歲男網稱供住涉誘拐被逮

日本一名女中學生失蹤近一個月半，警方今逮捕一名37歲男子，提供少女住所涉嫌誘拐未成年人。圖僅示意。（路透）

2019-10-30 11:48:25

〔即時新聞／綜合報導〕日本發生一起網路誘拐未成年人案件，一名女中學生失蹤近一個月半，警方循線追查，今日（30）逮捕一名37歲男子，在網路上向失蹤少女表示提供公寓借住，涉嫌誘拐未成年人落網。

綜合日媒報導，今年9月初，少女在一個會員制的網路社交平台發文，聲稱想翹家，隨後被從事不動產業、現年37歲的阪上裕明搭訕，告訴少女「可以跟他商量」，之後便讓少女住在由他管理、位於本庄市的一間套房。

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少女失蹤後，該女雙親立刻報警，儘管如此，少女還是從9月17日至10月29日，在阪上裕明的套房住了整整一月半。警方找到少女時，沒有發現身上有傷痕或營養不良的痕跡，初步排除虐待之嫌，將阪上裕明以誘拐未成年人逮捕。對於事件詳細的來龍去脈，仍待警方調查。

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