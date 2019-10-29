為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

「收斂同性戀傾向」才能升官 美警告上司獲賠6億元

資深警員韋德哈勃被上司要求，如果想升官，必須「收斂同性戀傾向」。圖為現身聖路易斯縣法院的韋德哈勃。（美聯社）

資深警員韋德哈勃被上司要求，如果想升官，必須「收斂同性戀傾向」。圖為現身聖路易斯縣法院的韋德哈勃。（美聯社）

2019-10-29 23:50:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州聖路易斯縣一名男警員，被上司要求只要「收斂同性戀傾向」就能升官，讓他在2017年對該部門提起訴訟，日前，他贏得近2000萬美元（約新台幣6億元）的賠償金。

綜合外媒報導，該名資深警員韋德哈勃（Keith Wildhaber）在投訴前，已通過23次的升職，然而，他的上司曾說出他的同性戀傾向太外顯，如果他還想升遷，應該要再低調一些；另外，上司也曾在背後說他「果味十足」（He's fruity.），此為貶抑同性戀的美國俚語。

報導指出，韋德哈勃在2017年，對該部門提出訴訟，不過他也因此被調離崗位，換到離家更遠的車站執勤。

近日，聖路易斯縣的陪審團進行辯論後，認定韋德哈勃受到歧視和職場上的報復行為，因此判他能獲得總共2000萬美元的賠償。

針對這場判決的結果，陪審團成員表示，希望可以向人們傳遞訊息，「如果歧視，你將付出巨大的代價……你無法抵擋這不可抗拒的力量。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
哥國首位出櫃女性首都市長出爐 「反貪」形象深植人心

哥國首位出櫃女性首都市長出爐 「反貪」形象深植人心
紐澤西州2印度裔少年朝少女撒尿 涉種族歧視被捕

紐澤西州2印度裔少年朝少女撒尿 涉種族歧視被捕
誠鑫好家 青埔最完美3+1房

誠鑫好家 青埔最完美3+1房
扯！黑人保安要學生「別罵人黑鬼」 然後就被解雇了...

扯！黑人保安要學生「別罵人黑鬼」 然後就被解雇了...
蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤

蘇格蘭赦免男同性戀法生效 修正歷史錯誤
櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

櫃買中心扶植我生技產業發展受矚目

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播