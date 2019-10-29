「收斂同性戀傾向」才能升官 美警告上司獲賠6億元

資深警員韋德哈勃被上司要求，如果想升官，必須「收斂同性戀傾向」。圖為現身聖路易斯縣法院的韋德哈勃。（美聯社）

2019-10-29 23:50:11

〔即時新聞／綜合報導〕美國密蘇里州聖路易斯縣一名男警員，被上司要求只要「收斂同性戀傾向」就能升官，讓他在2017年對該部門提起訴訟，日前，他贏得近2000萬美元（約新台幣6億元）的賠償金。

綜合外媒報導，該名資深警員韋德哈勃（Keith Wildhaber）在投訴前，已通過23次的升職，然而，他的上司曾說出他的同性戀傾向太外顯，如果他還想升遷，應該要再低調一些；另外，上司也曾在背後說他「果味十足」（He's fruity.），此為貶抑同性戀的美國俚語。

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報導指出，韋德哈勃在2017年，對該部門提出訴訟，不過他也因此被調離崗位，換到離家更遠的車站執勤。

近日，聖路易斯縣的陪審團進行辯論後，認定韋德哈勃受到歧視和職場上的報復行為，因此判他能獲得總共2000萬美元的賠償。

針對這場判決的結果，陪審團成員表示，希望可以向人們傳遞訊息，「如果歧視，你將付出巨大的代價……你無法抵擋這不可抗拒的力量。」

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