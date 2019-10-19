扯！黑人保安要學生「別罵人黑鬼」 然後就被解雇了...

2019-10-19 16:41

〔即時新聞／綜合報導〕美國威斯康辛州麥迪遜西部高中（Madison West High School）48歲的黑人保安安德森（Marlon Anderson），本月9日處理鬧事學生時遭黑人高中生辱罵不雅詞彙和N開頭的單字（Nigger，黑鬼），他要求學生不要用這種詞彙來罵人，最後卻被學校解雇。

據《美聯社》報導，麥迪遜西部高中表示，他們對種族侮辱有零容忍政策，而安德森在與學生對峙期間跟著對方說出N開頭的字詞，因此校方已於16日開除安德森。

安德森對此表示，學生曾多次使用了N開頭的單字侮辱他，他便在交談中向對方解釋了該單詞的歷史、背景和含義。

麥迪遜西部高中的其他學生不滿校方決定，昨（18日）上午10時展開罷課並走上街頭支持安德森，畢竟安德森當時只是跟對方說「不要用黑鬼來罵人」，結果就遭到解雇。

數十名學生走出教室後遊行前往學區辦公室，現場陸陸續續聚集了1500人左右。學區主管貝爾莫爾（Jane Belmore）指出，零容忍政策目的在於保護學生免受傷害，無論當時的情況或意圖為何。

但貝爾莫爾也同意，社區裡出現了各種「不同觀點」，學區會重新審查零容忍政策。當地學校董事會主席雷耶斯（Gloria Reyes）則強調，她已指示工作人員迅速處理安德森的不滿。

美國女歌手雪兒則為被開除的保安送暖，直說如果安德森想控告學區，她會負擔起所有訴訟費用。

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