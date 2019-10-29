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香港經濟受挑戰 李嘉誠基金會撥2億港幣撐中小型餐飲業
2019-10-29 22:58:14
〔即時新聞／綜合報導〕李嘉誠基金會今天公布第一階段的「應急錢」計劃，將會從10億港幣（約新台幣39億元）中撥款2億港幣（約新台幣7.8億元）支援香港餐飲業中小型的商家。
根據《立場新聞》報導，為了應對全球經濟放緩，以及香港經濟面臨前所未有的挑戰，本月初李嘉誠基金會宣布捐出 10 億港元，在今日則進一步的提出第一階段計畫。基金會宣布，只要申請者符合中小企定義，僱員少於50人，並持有效商業登記及餐飲業牌照便可以申請，每位符合資格者可獲得6萬港幣（約新台幣23萬元）。
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基金會表示，該申請將於近日開放，並在11月底前發放款項。另外，基金會表示，香港中小企處於水深火熱中，基金會提供援助刻不容緩，緊接著將協助零售業，目前正與零售業界代表積極洽議中。