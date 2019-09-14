港府突徵空屋稅 化解反送中民怨？

2019-09-14

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港特區政府十三日突將「2019差餉（修訂）條例草案」刊登在港府「憲報」上，預定在立法會於十月復會後進行一讀和二讀。該草案即港府計畫向房地產開發商握有的新房，開徵香港俗稱的「空置稅」，相當於房價的五％。港媒指出，這可能是香港特首林鄭月娥為化解「反送中」抗爭背後的社經矛盾，欲藉徵空置稅打房來紓解民怨。

憲報係香港官方的出版品，香港所有的條例及附屬法例都必須刊登在憲報上，稱為「刊憲」；差餉則是港府向香港的房地產業主徵收的一種稅。該草案僅規範建商手中的一手屋，商辦、二手屋和投資客擁有的房屋均不受影響。根據該草案，若建商未能在新建案獲發使用執照十二個月內將新屋售出，或過去十二個月內，有超過六個月沒出租，就要繳付額外的差餉。林鄭十二日在其「臉書」上指稱，包括該草案在內，她去年六月公布的六項房屋新政，已全部「到位」。

香港地產界：火上加油

對此，香港地產建設商會聲明，房地產市場在美中貿易戰和反送中示威的夾擊下，已開始滑落，港府此時推出空置稅，「無疑是火上加油」，呼籲暫緩立法。惟港府財政司長陳茂波表示，近來的社會事件導致香港部分地區的房價「微跌」，但整體而言仍高。未來五年，平均有約兩萬間新房推出市場，港府希望新成屋儘快推出市場，以滿足市民需要。

在林鄭出手打房前，中國官媒新華社十二日就刊登時評，指稱高房價使香港青年難覓上升管道，造成貧富差距擴大，社會矛盾不斷產生。香港社會最迫切、最令人詬病的就是住房問題，房地產開發商以囤積土地牟取最大利益；居者有其屋，才能形成社會的穩定力量。解決香港的住房問題，最直接的措施就是加大土地供應量，興建更多的公營房及私人居所。

香港建制派政黨「民主建港協進聯盟」（民建聯）十一日也召開記者會，要求港府引用「收回土地條例」徵收土地，以增加公營房屋的供應。該黨主席李慧琼批評，港府在處理房屋問題上做得不好，造成民怨累積。

此外，中共中央政法委員會十二日透過官方微信發表評論，指稱「香港年輕人把房價高、租金貴的不滿與憤怒發洩到政府頭上，是搞錯了對象，…富比世排行榜上的香港富豪三分之一以上都經營房地產」，李嘉誠等「囤地圈錢」的地產商才該對港人及香港未來「網開一面」；香港知名富商李嘉誠八日曾公開呼籲執政者，對參與反送中運動的社會未來主人翁「網開一面」。

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