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崩潰！3歲男童割包皮耗4小時 父親換藥才驚覺「整根不見」

巴西一對夫妻把3歲的兒子交給醫生進行割包皮手術，沒想到第一次將紗布拆開換藥，竟然發現自己的兒子整根生殖器都被切除，讓這對夫妻相當崩潰，他們也透過網路向好心人募資，以負擔後續手術的進行。（圖片擷取自募資網站）

巴西一對夫妻把3歲的兒子交給醫生進行割包皮手術，沒想到第一次將紗布拆開換藥，竟然發現自己的兒子整根生殖器都被切除，讓這對夫妻相當崩潰，他們也透過網路向好心人募資，以負擔後續手術的進行。（圖片擷取自募資網站）

2019-10-29 20:37:49

〔即時新聞／綜合報導〕男性生殖器若有「包莖」的問題，容易藏汙納垢，影響衛生，因此需要透過「割包皮」手術來解決，巴西一對夫妻把3歲的兒子交給醫生進行割包皮手術，沒想到第一次將紗布拆開換藥，竟然發現自己的兒子整根生殖器都被切除，讓這對夫妻當場崩潰。

綜合外媒報導，一名24歲的父親卡瑪戈斯（Alberthy Camargos）被經驗豐富的外科醫師指出3歲的兒子有包莖的問題，若不處理恐怕有衛生、性功能的問題，因此安排進行「簡單的」割包皮手術，不過原訂30分鐘的手術，卻持續將近4個小時。

術後，該父親替自己的兒子回醫院換藥時，拆開紗布後卻驚見整根生殖器都遭到切斷，讓他們當下相當崩潰地跌落椅子，更悲痛到癱軟在地。他進而要求外科醫生出面解釋，卻被告知醫生在動完手術的幾天後已經過世，讓他對於醫生的謊言更無法接受「對醫療團隊失去信心」。

卡瑪戈斯事後將兒子轉診至私人醫院，由兒科、泌尿科醫生重新詳細評估，並確認生殖器官已被無意的切除到只剩根部。接下來這位3歲的男童的生殖器官重新接受手術，保護一小截僅存的尿道。醫學專家也表示，生殖器官可透過從身體的其他部位（前臂、大腿等）來取用皮膚並重新塑造，也相信因為在生殖器官殘骸被身體吸收前就進行補救，長大後仍能勃起，也能有正常的性生活。

儘管孩子已出院並逐漸康復，卡瑪戈斯夫婦仍決定向醫院提告，目前進行手術的醫療團隊也正在接受調查，而卡瑪戈斯夫婦也透過網路向好心人募資 ，以負擔後續手術的進行。

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