英國脫歐大限再延後 新期限2020年1月31日

2019-10-28 18:03:15

〔即時新聞/綜合報導〕歐盟已同意英國延後脫歐,最新的脫歐大限落在明年1月31日。

歐洲理事會主席圖斯克(Donald Tusk)剛剛在推特上宣布,歐盟27個成員國已同意英國「彈性延後脫歐」(flextension)的要求,延至2020年1月31日。這項決定預計將通過書面程序正式化。

請繼續往下閱讀...

《法新社》報導,法國外交消息人士今(28)日稍早表示,歐盟成員國家將開會討論新的脫歐大限,英國離開歐盟的期限「極有可能」延長到明年1月31日。

消息人士說,法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)和英國首相強森(Boris Johnson)週日就此事進行電話會談後,歐盟週一的會議上「很有可能達成協議」,將脫歐大限延至1月31日。

英國《衛報》也指出,根據一份外洩的協議草案,歐盟正準備批准英國脫歐期限延至2020年1月31日,並允許英國在此協議批准後,選擇更早的日期離開歐盟。

這份草案隨附的聲明指出,歐盟不會重新談判脫歐協議,並提到英國有「義務」提名候選人加入歐盟執行委員會。英相強森先前表示,他不會提名人選。

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure.