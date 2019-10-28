英國脫歐大限再延後 新期限2020年1月31日

歐盟已同意英國延後脫歐，最新的脫歐大限落在明年1月31日。（法新社）

2019-10-28 18:03:15

〔即時新聞／綜合報導〕歐盟已同意英國延後脫歐，最新的脫歐大限落在明年1月31日。

歐洲理事會主席圖斯克（Donald Tusk）剛剛在推特上宣布，歐盟27個成員國已同意英國「彈性延後脫歐」（flextension）的要求，延至2020年1月31日。這項決定預計將通過書面程序正式化。

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《法新社》報導，法國外交消息人士今（28）日稍早表示，歐盟成員國家將開會討論新的脫歐大限，英國離開歐盟的期限「極有可能」延長到明年1月31日。

消息人士說，法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）和英國首相強森（Boris Johnson）週日就此事進行電話會談後，歐盟週一的會議上「很有可能達成協議」，將脫歐大限延至1月31日。

英國《衛報》也指出，根據一份外洩的協議草案，歐盟正準備批准英國脫歐期限延至2020年1月31日，並允許英國在此協議批准後，選擇更早的日期離開歐盟。

這份草案隨附的聲明指出，歐盟不會重新談判脫歐協議，並提到英國有「義務」提名候選人加入歐盟執行委員會。英相強森先前表示，他不會提名人選。

The EU27 has agreed that it will accept the UK's request for a #Brexit flextension until 31 January 2020. The decision is expected to be formalised through a written procedure. — Donald Tusk （@eucopresident） October 28, 2019

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