延後脫歐？歐盟、英國會同調 強森撂話提前大選

2019-10-24

〔編譯周虹汶／綜合報導〕英國首相強森三個月前銜同黨梅伊政府三年來無法落實的「英國脫離歐洲聯盟」任務上台，矢言無協議「硬脫歐」也要達成使命的他，廿二日終於獲得國會二讀通過「退出協議法案」（WAB），但他要求三天內倉促完成WAB立法的時程動議遭到否決，原訂十月卅一日脫歐的「關鍵時刻」已確定無法有協議地「軟脫歐」。由於歐盟目前與英國國會皆傾向讓英國延後脫歐，廿二日又放狠話的強森恐於本週再提解散國會的提前大選動議。

相較於梅伊版WAB先前遭國會三度打槍，十七日才與歐盟完成脫歐協議的一一○頁強森版WAB，廿一日公布當天即完成一讀，廿二日也在針對法案內容進行辯論投票的二讀以三二九票贊成、二九九票反對的比數一舉過關，曠日廢時的英國脫歐進程終於出現可望邁入尾聲的曙光。

但強森政府提出的三天立法時間表，以三二二票對三○八票遭到否決。本月宣布退出保守黨的議員斯圖爾特（Rory Stewart）說，他贊成強森版WAB精神，但反對壓縮立法時間，因為「這是一份天殺長的文件。我們不能假裝兩天半就足夠仔細審查。」他也強調，如果英國脫歐的目的是「拾回議會主權，那麼就要尊重地對待國會。」

得知第二案遭否決後，強森直言失望，但以他三個月內協議出的WAB過關感到自豪，「之前沒有人認為我們可以讓下議院批准一份新協議。我們不應忽視這一刻的重大意義」，「無論如何，我們將帶著這份剛剛獲下議院批准的協議脫歐。」

另一方面，強森十九日已勉為其難地依據國會上月通過的「班恩法案」致函歐盟，要求將脫歐時程展延至明年一月卅一日。但始終未鬆口放棄準時「硬脫歐」的強森表示，歐盟正式同意英國延後脫歐前，他將暫緩國會立法進程。

若真要動用「固定任期制國會法」提前大選，則須下議院三分之二同意，所幸反對黨工黨黨魁柯賓在這點和他有志一同，待相關程序備妥，最快下月廿八日即可大選。不過，強森與柯賓廿三日的會面不歡而散，工黨拒絕說明是否支持立即大選。

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