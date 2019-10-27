全球僅39張！這張「皮卡丘」卡片以601萬天價成交

「精靈寶可夢」集換式卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，PTCG），在全球也蔚為風潮。（歐新社）

2019-10-27 11:35:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂推出的「精靈寶可夢」系列推出後風靡全球，其集換式卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，PTCG），也蔚為風潮，除了競技外，相關卡牌也有許多人爭相收藏，近日1張皮卡丘卡片在拍賣會上，以19.5萬美金的價格成交，打破PTCG卡片記錄。

這張「皮卡丘插畫家」（Illustrator）卡片鑑定為近乎完美的9級，最後竟以破紀錄的19.5萬美元落槌。（圖擷自invaluable網站）

綜合外媒報導，日前Invaluable舉辦拍賣會上，一張「皮卡丘插畫家」（Illustrator）卡片現身會場，這張卡片保存狀況相當良好，經卡牌專業評價機構鑑定後，評為近乎完美的9級（near-perfect PSA grade of 9），最後竟以19.5萬美元（約新台幣601萬）落槌，打破PTCG的紀錄。

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報導指出，「皮卡丘插畫家」的價值如此驚人，是因為它從未公開發售過，這張卡是在1998年由日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》所舉辦的插畫比賽獎品，僅印出39張。

「皮卡丘插畫家」卡片價格持續攀升，3年前的另一場拍賣會上，以5.5萬美元售出，現身價已爆漲逾3倍。

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