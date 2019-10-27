為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 政治 社會 生活 國際 地方 人物 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　國際

全球僅39張！這張「皮卡丘」卡片以601萬天價成交

「精靈寶可夢」集換式卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，PTCG），在全球也蔚為風潮。（歐新社）

「精靈寶可夢」集換式卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，PTCG），在全球也蔚為風潮。（歐新社）

2019-10-27 11:35:17

〔即時新聞／綜合報導〕日本任天堂推出的「精靈寶可夢」系列推出後風靡全球，其集換式卡片遊戲（Pokémon Trading Card Game，PTCG），也蔚為風潮，除了競技外，相關卡牌也有許多人爭相收藏，近日1張皮卡丘卡片在拍賣會上，以19.5萬美金的價格成交，打破PTCG卡片記錄。

這張「皮卡丘插畫家」（Illustrator）卡片鑑定為近乎完美的9級，最後竟以破紀錄的19.5萬美元落槌。（圖擷自invaluable網站）

綜合外媒報導，日前Invaluable舉辦拍賣會上，一張「皮卡丘插畫家」（Illustrator）卡片現身會場，這張卡片保存狀況相當良好，經卡牌專業評價機構鑑定後，評為近乎完美的9級（near-perfect PSA grade of 9），最後竟以19.5萬美元（約新台幣601萬）落槌，打破PTCG的紀錄。

報導指出，「皮卡丘插畫家」的價值如此驚人，是因為它從未公開發售過，這張卡是在1998年由日本漫畫雜誌《快樂快樂月刊》所舉辦的插畫比賽獎品，僅印出39張。

「皮卡丘插畫家」卡片價格持續攀升，3年前的另一場拍賣會上，以5.5萬美元售出，現身價已爆漲逾3倍。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
累計32兆步！寶可夢玩家出門走走 業者：省5800億醫療費

累計32兆步！寶可夢玩家出門走走 業者：省5800億醫療費
支持寶可夢火箭隊也不行？ 他反串揶揄卻被公司要求道歉

支持寶可夢火箭隊也不行？ 他反串揶揄卻被公司要求道歉
蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來

蛇頸龍現身 臺北文創讓創意活起來
感謝寶可夢玩家！ 全新北開放赫拉克羅斯和未知圖騰

感謝寶可夢玩家！ 全新北開放赫拉克羅斯和未知圖騰
大都會公園塞爆！主辦緊急宣布：即刻起全新北開放限定寶可夢

大都會公園塞爆！主辦緊急宣布：即刻起全新北開放限定寶可夢
天才少女韓德森 連4年至少2勝

天才少女韓德森 連4年至少2勝

網友回應

國際今日熱門

2020總統立委選舉

LTN集點大放送

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播