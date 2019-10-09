支持寶可夢火箭隊也不行？ 他反串揶揄卻被公司要求道歉

2019-10-09 15:04

〔即時新聞／綜合報導〕NBA目前因休士頓火箭隊總管挺港言論和中國槓上，如今中國形同全面封殺NBA，「火箭隊」也在微博上被大批網友撻伐。不過有中國網友在臉書上用寶可夢遊戲中的知名反派組織「火箭隊」來揶揄此事，卻被任職公司要求道歉，就連中國網友也質疑：「這樣要道歉？」

中國馬拉松賽事營運公司「中體體育」一名員工邱冠榮，日前在個人社交平台上貼文以寶可夢「火箭隊」來揶揄近來NBA火箭隊遭中國抵制一事，內容寫到「我還是會支持火箭隊的，無論你們怎麼詆毀他們，畢竟牠們是我從小的信仰，他們一次次慘痛失敗但又一次次爬起來像夢想挑戰，激勵我無數個奮鬥的日日夜夜。謝謝你，武藏、小次郎、喵喵怪。」

不料邱冠榮在發表此貼文後被公司「中體體育」盯上，要求他賺寫道歉信，並於今日在微博「中體馬拉松」貼出道歉信內容，「中體體育」在微博表示：「我司員工邱冠榮在朋友圈發表不當言論，造成不良的社會影響。事件發生後，我司已對其進行嚴肅批評教育，邱冠榮已認到言論的不當之處，並作出深刻反省檢討。」

「中體體育」的道歉聲明一出，馬上引起微博網友熱議，不過多數網友都認為該公司無限上綱且反應過度，紛紛留言：「這需要道歉？」、「諧音梗有人聽不懂？」、「靠這蹭熱度啊？」、「拿這個梗開玩笑的朋友不少啊，難道都要道歉？」

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