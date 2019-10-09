NBA與中國修復關係 美媒指「他」可能是關鍵

2019-10-09 13:55

〔即時新聞／綜合報導〕NBA休士頓火箭隊總經理莫雷（Daryl Morey）4日在推特轉推支持香港的言論後，引起中國人暴怒抵制，風波越演越烈，中國昨日宣布停止轉播NBA賽事，雙方合作關係生變。美媒分析，雙方若要修補關係，前火箭隊球星姚明可能是中間橋梁。

根據《美聯社》報導，姚明不僅是現任中國籃協主席，也是前火箭隊的明星球員，2016年更是與歐尼爾（Shaquille O'Neal）及艾佛森（Allen Iverson）一同入選NBA名人堂，是中國籃球的代表人物。

NBA總裁席爾瓦（Adam Silver）在接受訪問時表示，希望能儘快與姚明對談，「我希望和姚明一起找到解決之道，但他此刻一定很氣，這我能理解。」席爾瓦也證實，他的辦公室已經與姚明那邊聯繫，今晚兩人可能在上海會碰面。

席爾瓦說，莫雷那則推文的確觸及他之前所述，一些在中國極具爭議的政治問題，他認為姚明現在非常不安，對於NBA現行的商業運行模式，不太確定姚能接受多少。

席爾瓦稱，自從姚明加入NBA後，他們一直是好朋友。他也提及兩人要找到「尊重彼此政治體系和信念的方法」。

席爾瓦表示，自己也是一個現實主義者，知道這個問題短時間內不會消失。他不會以NBA總裁和美國人身分，來告訴其他人該如何管理政府，但歸根究柢，他是一個美國人，有些價值觀深深刻在NBA的基因之中，包括員工們的言論自由。

《華爾街日報》報導也分析，不同於其他美國企業，NBA全球只有一個，無法取代，或許更有能力抵抗中國政府的施壓，採取更堅定的立場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法